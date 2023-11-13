Одним Иудой больше: прозападный священник призвал Молдавскую митрополию присоединиться к Румынской церкви

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Молдавская митрополия должна выйти из состава Русской православной церкви (РПЦ) и присоединиться к Румынской православной церкви «в чрезвычайных условиях, в которых она оказалась из-за войны России против Украины».

С таким призывом к митрополиту Владимиру обратился настоятель кишиневской церкви Святого Дмитрия из Кишинева протоиерей Павел Борщевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее он не скрывал своих прозападных и русофобских взглядов. Священник опубликовал 13 ноября в соцсетях свое обращение. Борщевский отметил, что его обращение к митрополиту Владимиру подписали большинство священников и прихожан его церкви.

«Письмо митрополита Владимира патриарху Кириллу, в котором отмечается, что наш народ латинского происхождения не имеет ничего общего с русским миром, позволяет нам верить, что пришло время исправить исторические ошибки и вернуть достоинство, украденное русской оккупацией», — вещал священник.

В письме Борщевский подчеркнул, что он сам и его коллеги недовольны необходимостью подчиняться РПЦ и ее главе патриарху Кириллу.

«После вторжения России в Украину патриарх Кирилл потерял звание духовного отца Церкви, превратившись в политического деятеля, который лицемерно призывает проливать братскую кровь, противореча всему, чему нас учит православная церковь», — заявил он.

«Пришло время нам под вашим руководством вернуться в Церковь нашего народа, Румынскую патриархию», — призвал священник, добавив, что молдавские священники хотят, чтобы митрополит Владимир остался главой молдавской православной церкви.

«Смиренно просим вас прислушаться к нашему призыву и стать нашим пастырем в лоне Румынской православной церкви», — заключил он.

Этот инцидент для «ПолитНавигатора» прокомментировал политолог Владимир Букарский.

«Ещё один рясофорный иуда и мерзавец сорвал с себя маску. Он долго выжидал время для своего каминг-аута. Ему не хотелось открыто уходить в раскол, и он выбрал путь давления на митрополита, чтобы вынудить его уйти вместе со всей митрополией», – отметил эксперт.

По его словам, сейчас эти крысы-пасюки, сидевшие до поры до времени в засаде и выжидавшие «лучших времён» расталкивая друг друга, наперегонки побегут с корабля, выказывая свою щенячью преданность руководству Молдовы, Бухаресту и западным послам.

«Призываю всех прихожан кишинёвского сектора Ботаника обходить стороной храм святого Димитрия Солунского, где «служит» мерзавец Борщевский. По крайней мере, пока этот храм не будет переосвящён и очищен от бесов. Там смердит Иудой Искариотом», – заключил Владимир Букарский.

Отец Павел Борщевский открыто засвидетельствовал свои взгляды ещё в 2016 году, когда в интервью «Радио Свобода» вылил ушат помоев на епископа Бельцкого и Фалештского Маркелла за то, что тот в ходе пресс-конференции призвал прихожан не голосовать за Майю Санду, чьи взгляды и образ жизни далеки от Православия.