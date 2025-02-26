Одним оружием зомби-украинство не искоренить – крымский учёный не видит серьёзной работы в освобождённой Новороссии

Катя Добрина.  
26.02.2025 19:59
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Новороссия, Образование, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина может существовать только как анти-Россия: суть политического, биологического, исторического украинства – быть антисистемой, чтобы разрушить саму систему и тут же погибнуть.

Такое мнение высказал политолог, доцент кафедры социально-экономической географии КФУ Сергей Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может существовать только как анти-Россия: суть политического, биологического, исторического украинства – быть антисистемой,...

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«Не может никакая Украина существовать, не будучи анти-Россией. Потому что если Украина перестает быть анти-Россией, она становится Россией. Это простая формула, по которой создается мифология, разнообразные исторические теории, выводящие украинскую нацию из Трипольской культуры, чуть ли не из каменного века.

Это все смешно, потому что понятие «нация» довольно позднее, и никаких украинцев в бронзовом веке существовать не могло», – отметил он.

Учёный напомнил, как украинский политолог и социопсихолог Валерий Бебик нашел украинские корни у Будды, Геракла, Тутанхамона и даже Иисуса.

По словам эксперта, знание истории на уровне средней школы обличает лживость и целенаправленную пропаганду, направленную на разделение русских. Поэтому так важно следить за тем, что сейчас преподается в школах.

«Мало кто знает, но в Запорожской и Херсонской областях многие дети заочно учатся в киевских школах. Учительские коллективы ведут себя очень своеобразно, преподаватели в высшей школе тоже. Мы туда направляем кадры, кадры приезжают, устанавливают себе огромные зарплаты, а ведется ли ежедневная работа по перемалыванию сознания?..

Десятки тысяч людей с нашей точки зрения вели себя как зомби, как стадо баранов, но четко ясно выполняли команды. Чего только стоит скаканье «кто не скачет, тот москаль». И где сегодня эти юноши, которые в 2014 году скакали? По лесополоскам лежат?

Одной военной силой мы сломим хребет украинской военной машины. Но сможем ли мы сломать самосознание? Здесь песни, концерты и благотворительность не помогут. Нужна очень серьезная, глубокая работа. Причем давно. Но я эту работу не вижу», – подытожил Киселев.

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