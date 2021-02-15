«Одним рапортом президенту». Почему из Росгвардии массово увольняют генералов

15.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Из Росгвардии в отставку с военной службы засобирались ряд высокопоставленных офицеров.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Комсомольская правда».

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Отмечается, что уходят начальники: главного оперативного управления генерал-лейтенант Николай Косяченко, разведуправления генерал-лейтенант Казимир Боташев, главного организационно-мобилизационного управления генерал-лейтенант Павел Бобков, главного управления связи генерал-лейтенант Алексей Беляков, главного управления по работе с личным составом генерал-лейтенант Николай Рябчиков, департамента реализации госпрограмм и организации закупок полковник Александр Елин, финансово-экономического департамента генерал-лейтенант Вячеслав Савкин, договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников и начальник военно-оркестровой службы полковник Владимир Васяк.

При этом в Росгвардии эти кадровые решения комментировать отказались, так как назначает на должности и увольняет генералов в запас президент.

При этом источник в силовом ведомстве рассказал изданию, что с последними незаконными митингами и акциями это никак не связано.

«Росгвардия – это живой организм, где постоянно проходят какие-то перестановки: кому-то пора на пенсию, некоторые подразделения сливаются в единые, проходят оргштатные плановые мероприятия с сокращением офицеров и генералов. Офицеров увольняет своим приказом глава Росгвардии, а имена генералов подаются на подпись одним рапортом президенту. По одному генералов увольняют лишь в исключительных случаях», – сказал собеседник издания.