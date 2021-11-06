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06.11.2021 21:13 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Крым, Политика, Россия
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Одним визитом в Крым не отделаться: Что Лукашенко придётся сделать перед поездкой

Белорусские придворные и прочие сочувствующие Александру Лукашенко комментаторы, утверждающие, будто Батька своим недавним «приветом»...

Белорусские придворные и прочие сочувствующие Александру Лукашенко комментаторы, утверждающие, будто Батька своим недавним «приветом» признал Крым, ошибаются или лукавят.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил российский политолог Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Суздальцева, прежде чем Россия предоставит Белоруссии очередные кредиты или скидки, официальный Минск должен на уровне правительства страны признать территориальную целостность РФ.

«Для начала, чтобы лететь в Крым, надо хотя бы из уважения к народу, который там живет, Крым, все-таки, признать частью России. Официально.

Не так, как сейчас запели каналы белорусские, что «он там признал». Он не признал, не надо врать!

Там и некоторые депутаты (российские заявили), что «он признал» – чем он признал? Это специальное заявление правительства Белоруссии, это решение парламента Белоруссии, декрет есть какой-то, что признается территориальная целостность России?

Вы хотите получить от России огромные ресурсы и не признаете ее в ее границах. Ребята, это что такое вообще?» – сказал Суздальцев.

Ранее провластные белорусские комментаторы заявили, будто слова президента Белоруссии на заседании высшего госсовета Союзного государства, посетовавшего, что его не пригласили в Крым, – предвестник скорого признания российского статуса полуострова Минском.

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