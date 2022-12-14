«Одними «Patriot» сыт не будешь, нужны истребители», – в Киеве растут аппетиты

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Даже если США передадут Украине комплексы ПВО Patriot, это не обеспечит воздушную безопасность в условиях, когда Россия получит от Ирана новые баллистические ракеты

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Patriot» наиболее эффективная система для уничтожения баллистических ракет. Квазибаллистических и баллистических ракет. Но, все равно, одним, двумя, тремя «Patriot» мы не защитим Украину. И вообще мы не защитим Украину только зенитно-ракетными комплексами. Мы только уменьшим эффективность ударов, потому что будем сбивать больше количества ракет. Нам все равно нужны истребители. Нам нужно дальнобойное вооружение. Если мы получим «ATACMS» (американская тактическая баллистическая ракета класса земля– земля – ред.), то у нее тоже дальность триста километров. У нас есть спутники, которые закупил фонд пана Притулы. Мы можем находить не в режиме реального времени, но достаточно быстро передавать информацию о стартовых позициях и таким образом уничтожать эти возможные пусковые установки, если Россия получит действительно ракеты (иранские ракеты «Fatex-110» – ред.). Это будет наиболее эффективный способ борьбы с террористической угрозой со стороны России», – заявил Романенко.