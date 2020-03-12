Одно из главных условий развития туризма провалено в Крыму

12.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Высококачественные местные продукты питания могли бы стать «фишкой», привлекающей туристов в Крыму, однако в настоящий момент ситуация выглядит удручающе. Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявили местные рестораторы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Винодел Павел Швец привел в пример парадоксальную ситуацию – когда в Крыму в разгаре туристический сезон, на полуострове практически нет свежей рыбы для ресторанов.

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«Отсутствует рыбный рынок. Предложения по свежей рыбе практически нет. Рыба летом уходит в холодную воду, рыбаки достают сети, потому что их, вроде как, нужно залатать, рыбы меньше, и рыбы летом вообще нет, она вся замороженная. То есть, рыбного рынка не существует», – заявил Швец.

С ним согласился балаклавский ресторатор Михаил Богданов, который подчеркнул, что ряд товаров дешевле закупить и привезти из Москвы, чем сделать это в Крыму: «Я большую часть продуктов покупаю напрямую у дистрибьюторов в Москве, потому что ценник у местных оптовиков в Севастополе и Крыму практически в два раза выше, чем я это могу купить в Москве», – сказал он.

«Разговаривал с итальянцами, они сами смеются, говорят: «Михаил, ситуация смешная. Мы в России покупаем пшеницу, перерабатываем ее и вам продаем муку». Мы пытались найти производителя муки того качества, которое нам необходимо, для нашей той же самой пиццы. В России подобную муку не делает никто, даже самые современные мукомольные заводы, которые говорят: «мы делаем все, что угодно», но, когда я им даю требования по муке, они разводят руками и говорят «а мы не можем», – привел еще один парадоксальный пример Богданов.