У президента Украины Владимира Зеленского незавидная судьба – его убьют нынешние «хозяева», либо на пожизненное заключение отправит Россия. В лучшем случае Зеленскому суждено провести старость в одиноком домике во Флориде.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С ним-то вообще – все просто. У него картина будущего состоит из трех возможных дорожных карт, и других нет. Из них одна – более-менее позитивная, и две одинаково катастрофические. Одна – что его грохнут его хозяева, что мне представляется наиболее вероятным, потому что это хороший способ сделать апгрейд украинской ситуации для Лондона, прежде всего. Желательно грохнуть его так, чтобы можно было свалить на нас, сделать из него священную жертву и перезагрузить Киев еще раз. Зеленский это знает, что его охрана давно превратилась в конвой. Второй вариант – он достанется нам, и тогда понятно, это суд – и тот же самый результат, который может быть заменен на 25 тысяч пожизненных заключений. И третий вариант, что его эвакуируют его же хозяева, и он еще лет 30-40 в одиноком домике во Флориде будет рассказывать про злых русских и замечательных американцев. Третий вариант – я бы поставил его на второе место по вероятности. Ну, вот такая у него перспектива», – заявил Казаков.