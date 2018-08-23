Одно платье в 18 лет – Порошенко украинкам больше не разрешает

23.08.2018, Киев, Игорь Петров

Если жить согласно стандартам потребительской корзины, утвержденной властями, граждане Украины могут позволить себе купить одну единицу верхней одежды раз в 20-25 лет, одно платье 0 раз в 20 лет и один костюм – за 20 лет.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как у нас считают потребительскую корзину? Мало того, что не по реальным ценам, таких уже давно нет, а у нас считают из расчета на то, что мужчина может купить себе костюм один раз в 20 лет. Вот как вы думаете, мужчина, который может купить костюм один раз в 20 лет, кто это? Бомж.

Женщина может себе купить одно платье раз в восемнадцать лет. Если вы будете покупать себе платье раз в 18 лет, то вы кто? Простите, бомжиха. Правильно? А вот у нас такая потребительская корзина. Она исходит из того, что в нашей структуре затрат мы можем купить себе верхнюю одежду – одну позицию – раз в 20-25 лет.

Та же мужская стрижка, оказывается, я должен стричься два раза в год. Как я буду выглядеть? Или женщина – три раза в год может пойти в парикмахерскую. Представляете, какими мы должны ходить, какая должна быть Украина, красивая и цветущая, если мы будем по сегодняшним стандартам потребительской корзины в Украине покупать товары и услуги?» – возмутился Новак.