Одно слово, румыны – Медведев смешал с грязью и Речану, и Санду

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сегодня опубликовал в своем тг-канале резкую критику в адрес премьер-министра Молдовы Дорина Речана.

Тот накануне позволил себе резкие антироссийские высказывания, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Загадочное существо по имени Речан сообщило, что ни Президент России, ни российские официальные лица не смогут въехать в его страну – Молдову. Ну во-первых, туда сейчас никто и не собирается. Может, как-то потом… А во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники её продали Румынии, став предателями своей Родины. И с ними нет смысла ни о чём разговаривать. Пусть с ними народ разбирается. И решит, наконец, кто они – молдаване или румыны. При том, конечно, понимании, что всякие там речаны и санду будут уважать суверенитет Приднестровской Молдавской Республики» – написал Медведев.

В Кремле согласились с его позицией.

«Посмотрите, ведь они уже уничтожили свой язык. Больше они не называют это молдавским языком. Мы видим тоже дрейф в сторону поглощения Румынией. Мы видим действия, направленные на сознательное урезание своего суверенитета и так далее, и тому подобное. Мы видим огромное количество несогласных в стране с такой политикой», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Высказались по молдавскому вопросу также многие депутаты и сенаторы.

«Мы должны внимательно следить за тем, что происходит в Молдавии. Мы должны гарантировать безопасность российских граждан и наших соотечественников в Приднестровье. Я думаю, что самым лучшим было бы решение продвижения к границам Приднестровья в ходе спецоперации. В любом случае, со стороны России уже было сделано заявление на достаточно высоком уровне о том, что в случае нападения на Приднестровье Россия будет защищать эти территории, как свои собственные. Я думаю, эти заявления произвели впечатление, несмотря на то, как бы ни хорохорился Речан и все остальные фигуранты. Тут даже не знаю, что делать – смеяться или плакать. Приходят на ум разные литературные аллюзии, например: «Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона!» – заявил в интервью НСН депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

«С помощью той же удочки т.н. “либералы” в Молдавии вот уже 30 лет дурят измученных молдаван, обещая им неземные радости за еврогоризонтом, что для них есть лишь способ придти к власти и получить доступ к земным благам уже сейчас, не дожидаясь великого пришествия ЕС на землю молдавскую. Санду и ей подобные – это всего лишь прозападные бюрократы, имитаторы, продавцы обещаний, поддерживаемые Западом для включения еще одной территории юго-востока в сферу своего влияния. И отрабатывающие эту поддержку постоянными нападками на Россию», – написал в своем тг-канале сенатор РФ Алексей Пушков.

МИД Молдовы отказался комментировать «уничижительные и неприемлемые высказывания» официальных лиц Российской Федерации, однако в очередной раз вызвал посла России в Молдове Олега Васнецова для объяснений.