«Одно удовольствие»: Зеленский выбрал для Порошенко самое никчёмное обвинение

11.06.2020, Киев, Игорь Петров

Адвокаты Петра Порошенко легко справятся с его защитой в деле о возможном незаконном назначении на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Сергея Семочко, которого касается подозрение врученное Петру Порошенко.

Об этом в эфире канала Politeka Online заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из всех дел, по которым проходит Порошенко, выбрали самое никчемное, слабое. Почему? Наверное, все-таки, речь идет о, скажем так, злоупотреблении служебным положением, и возникает ситуация, когда защита Порошенко подготовилась к такому сценарию куда лучше.

Да, Порошенко был встревоженным – помним его внезапное обращение в конце прошлой недели. Очевидно, до него дошла информация, что таки готовятся. Но, судя по вчерашнему, Порошенко будет делать все, чтобы это дело получило окрас политического преследования.

Естественно, есть, в конце концов, «Ленинская кузня», «Укроборонпром» и печально известный рейд украинских кораблей. Это могло закончиться фатально и трагично. И могли быть, естественно, куда более серьезные вопросы.

Это же дело, как мне представляется, команда Порошенко отобьет. Я не раз говорил о том, что проблема в институциональном уничтожении Генеральной прокуратуры. Те кадры, которые там остались, априори намного слабее подготовлены, чем адвокаты. Воевать с такими адвокатом Порошенко будет одно удовольствие», – заключил Андрей Золотарев.