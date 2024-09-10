Одно заявление Путина может определить исход выборов в США – Арестович

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Россия в той или иной степени может повлиять на исход президентских выборов в США. Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, почему российский лидер Владимир Путин сказал, что будет поддерживать на выборах президент Камалу Харрис.

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«Это игра, которая называется «Мы управляем американскими выборами». По крайней мере, влияние они точно имеют. Американская администрация своей текущей, давайте максимально деликатное слово подберем, удивительной политикой привела к тому, что цена любого заявления Путина реально может решить судьбу выборов. Особенно если он за недельку до этих выборов что-нибудь такое фундаментальное заявит. Например: «Мы за глобальный мир вообще готовы на все компромиссы». Или наоборот: «Мы за глобальную войну, берегитесь все, мы за себя уже не отвечаем». Или смесь каких-то заявлений», – сказал Арестович.

«В зависимости от того или иного заявления какие-нибудь там избиратели могут качнуться, настроения могут качнуться и так далее. И действительно будет прямое, незаказанное, но влияние на американские выборы. Поэтому ему смешно от самой этой ситуации, потому что даже Советский Союз, который несравнимо сильнее и могущественнее современной России, не влиял на американские выборы. А теперь американцы долюбились до того, что Россия, которая несравнимо слабее Советского Союза, влияет на выборы, заметьте. Поэтому эта ситуация не может его не смешить, потому что, зная реальную разницу потенциалов и возможностей, он все-таки влияет на выборы и человеку приятно», – подытожил экс-советник ОП.