Однофамилец Тимошенко создаёт Юлии реальную угрозу

11.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Член партии Арсения Яценюка, депутат Верховной Рады Юрий Тимошенко, зарегистрировавшийся на выборы президента Украины, чьи инициалы в бюллетенях совпадают с Юлией Тимошенко, одной из главных конкуренток Петра Порошенко, может представлять серьезную угрозу для «газовой принцессы».

Об этом на своем YouTube-канале заявил депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, недавно покинувший Блок Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Юрий Тимошенко мешает Юлии Тимошенко, потому что, вообще ничего не делая, просто имея идентичную фамилию и такие же инициалы – Юрий Владимирович, а также такое же место работы – Верховная Рада, то есть в бюллетене они будут почти одинаково написаны, не ведя никакой кампании, не имея никакого билборда и никакого рекламного ролика, он имеет 1,5 процента на выборах президента.

Это те проценты, которых недосчитается Юлия Тимошенко, и этих 1,5 процентов ей может критически не хватить для попадания во второй тур, потому что разрыв Порошенко с Тимошенко очень небольшой», – пояснил депутат.