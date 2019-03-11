//exit;
11.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

Однофамилец Тимошенко создаёт Юлии реальную угрозу

Член партии Арсения Яценюка, депутат Верховной Рады Юрий Тимошенко, зарегистрировавшийся на выборы президента Украины, чьи инициалы в бюллетенях совпадают с Юлией Тимошенко, одной из главных конкуренток Петра Порошенко, может представлять серьезную угрозу для «газовой принцессы».

Об этом на своем YouTube-канале заявил депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, недавно покинувший Блок Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Юрий Тимошенко мешает Юлии Тимошенко, потому что, вообще ничего не делая, просто имея идентичную фамилию и такие же инициалы – Юрий Владимирович, а также такое же место работы – Верховная Рада, то есть в бюллетене они будут почти одинаково написаны, не ведя никакой кампании, не имея никакого билборда и никакого рекламного ролика, он имеет 1,5 процента на выборах президента.

Это те проценты, которых недосчитается Юлия Тимошенко, и этих 1,5 процентов ей может критически не хватить для попадания во второй тур, потому что разрыв Порошенко с Тимошенко очень небольшой», – пояснил депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.








Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть