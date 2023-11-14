Одного из лидеров сербской прозападной оппозиции отправили в бункер к Зеленскому

Алексей Топоров.  
14.11.2023 23:28
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Русофобия, Сербия, Скандал, Хорватия, экстремизм


Популярный сербский актер либеральных прозападных взглядов Драган Бьелогрлич, выступая на хорватском телевидении, оскорбил патриотов своей страны и Россию.

В ответ «Движение социалистов», основанное недавно ушедшим в отставку под давлением США экс-главой спецслужбы БИА Александром Вулиным сравнила его Владимиром Зеленским, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Популярный сербский актер либеральных прозападных взглядов Драган Бьелогрлич, выступая на хорватском телевидении, оскорбил патриотов...

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В своем заявлении в ответ на выпад Бьелогрлича «Движение социалистов» пришло к выводу, что «между Драганом Белогрличем и Владимиром Зеленским нет никакой разницы».

«Сверхбогатые среднестатистические актеры, стоящие за олигархами, – невежды с наполеоновским комплексом и русофобией, которая беспокоит их только тогда, когда охаивая Россию – можно заработать деньги. Если бы Бьелогрлич, зарекомендовавший себя агрессивным хулиганом, имел бы возможность править, он был бы тем же Зеленским, потому что западные посольства пишут сценарии для них обоих.

В следующий раз, когда Бьелогрлич оскорбит сербов, Сербию и Россию в Хорватии, пусть он сначала откажется от сербской аудитории, сербского бюджета, русских тем и артистов. И пусть присоединится к Зеленскому в киевском бункере вместе со своими спонсорами-олигархами, а не втягивает сербов в западную войну против их друзей и родственников», – отмечает «Движение социалистов».

Основатель «Движения социалистов» Александр Вулин стал последним патриотом и русофилом в руководстве Сербии, который после начала СВО не скрывал своих взглядов. Он поочередно возглавлял Министерство обороны, МВД, а затем аналог российского ФСБ – сербскую спецслужбу БИА. Против него персонально ввели санкции США и под американским давлением на Белград и угрозой введения санкций против Сербии он был вынужден добровольно оставить свой пост.

Драган Бьелогрлич приобрел известность не только в Сербии, но и за ее пределами благодаря фильмам «Красивые деревни красиво горят», «Монтевидео, Божественное видение», «Монтевидео, увидимся!», «Серый грузовик красного цвета», «Раны» и «Южный ветер».

Драган Бьелогрлич в фильме “Красивые деревни красиво горят”

Уже не первый год активно участвует в акциях прозападной сербской оппозиции вместе с другим своим известным коллегой Сергеем Трифуновичем, который сдулся после того как в 2021 году в ходе антковидных протестов бывшие соратники настучали ему по голове.

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