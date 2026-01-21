Одноклассник Зеленского превратил СБУ в коррупционного спрута

СБУ участвует в коррупционных схемах, в частности, крышует таможню.

Об этом в эфире грантоедского видеоблога «Есть вопрос» заявил один из рупоров соросятни в Верховной раде Ярослав Железняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая обратила внимание, что НАБУ зарегистрировало уголовное производство по скандальным фактам, которые на днях озвучил одесский бизнесмен Сергей Ваганян. Он признал, что давал огромные взятки Ивану Баканову, однокласснику диктатора Владимира Зеленского, вместе с которым трудился  в студии «Квартал 95», и получивший впоследствии должность главы СБУ.

Она предположила, что Баканов на свободе, поскольку деньги текли туда, куда нельзя показывать пальцем.

«В офис президента – вот туда нельзя показывать? Или в президента?», – более чем прозрачно намекнул Железняк на причастность Зеленского к схемам.

По словам депутата, все факты, которые озвучил Ваганян, давно известны, о них говорили в кулуарах.

«То, что СБУ крышевала таможню? Я вам больше скажу: сейчас они тоже крышуют. Мы отдельно сейчас делаем трек-исследование. СБУ даже усилила свои позиции с тех пор по контролю за таможней. Нет премиум-пакета, что хорошо, и схемы не такие дерзкие, но ничего там по сути не изменилось. То, что собирали мзду – 100%, это до сих пор так», – подчеркнул укро-политик.

