Однокурсница Путина согласилась переехать в Петербург и установить диктатуру
Совет Федерации утвердил Ирину Подносову главой Верховного Суда России. Она закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета (специальность «правоведение»).
Там она училась на одном курсе с будущим президентом России Владимиром Путиным, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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24 июля 2020 года Подносова была назначена заместителем председателя Верховного суда Российской Федерации. После того как в феврале 2024 года скончался председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, она оказалась единственным кандидатом на его должность.
В поддержку Подносовой высказалась другая личность из прошлого президента – мать скандальной блогерши Ксении Собчак Людмила Нарусова. Примечательно, что до этого она хранила молчание почти год, хотя ранее была склонна к скандальным высказываниям. По слухам, такова была плата за сохранение за Нарусовой места представителя Тувы в Совфеде. Сегодня бан с нее был (временно-?) снят, чтобы вдова Собчака назвала однокурсницу Путина «образцовой судьей во всех ипостасях».
«Очень надеюсь, что вы, Ирина Леонидовна, будете способствовать установлению в нашей стране единственно возможной диктатуры – диктатуры закона», – сказала Нарусова.
Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил Подносовой вернуться на Родину.
«Предложению переезда Верховного суда в Петербург более 30 лет. Считаю, что после переезда Конституционного суда логично было бы перевести туда и Верховный суд. Вы войдете в историю», – сказал Кутепов.
Подносова расцвела в улыбке.
«Вы понимаете, что никакого другого отношения как положительного к этому моменту у меня быть не может. Мы, правоприменители, должны исполнять закон от 5 февраля 2014 года. Законы надо выполнять», – сказала она.
На фоне этого обмена любезностями еще одну петербурженку, спикера Совфеда Валентину Матвиенко волновал практический вопрос о юстиции в новых регионах. Подносова заверила ее, что 500 федеральных судей там уже утверждены.
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