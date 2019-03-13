Одному из главных спонсоров Русской весны прочат поход в большую политику

13.03.2019, Москва, Михаил Рябов

Российский миллионер Константин Малофеев, которого пресса ранее называла одним из главных спонсоров Русской весны, и у которого до событий в Крыму и на Донбассе в службе безопасности работал будущий командир ополчения Игорь Стрелков, присоединяется к растерявшей популярность партии «Справедливая Россия», чтобы помочь реанимировать ее и участвовать в слиянии с еще одной некогда популярной политсилой – «Родина».

Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным издания, Малофеев станет заместителем главы «СР» Сергея Миронова.

Кроме того, сейчас обсуждается присоединение к партии и депутата Госдумы Алексея Журавлева, возглавляющего «Родину», что в последние годы после ухода лидера Дмитрия Рогозина в исполнительную власть находится в «законсервированном» состоянии.

Согласно одному из сценариев, после слияния «СР» может быть переименована в «Справедливую Родину» или вообще полностью сменить бренд на «Нашу Россию».

Новый проект, очевидно, будет претендовать на патриотически настроенного избирателя и использовать лозунги социальной справедливости, запрос на которые возрастает после проведения в РФ пенсионной реформы.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее МВД Украины объявило в розыск и Миронова, и Малафеева, обвиняя в участии в «аннексии Крыма», а также «спонсировании терроризма» в Донбассе.

Украинские политики также заявляли, что в результате антироссийских санкций Малафеев потерял контроль над заводом в Полтавской области – единственным производителем детского питания.