Одному из лидеров одолевшей диктатора Джукановича оппозиции угрожает мафия

25.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Исполнительный директор либерального Гражданского движения URA Зоран Микич сообщил, что их лидеру, одновременно лидеру коалиции «С черного на белое» Дритану Абазовичу (см. заглавное фото) угрожает «региональный криминальный клан».

Лояльный сербам мультикультурный албанец Абазович получил десятки угроз после выборов 30 августа, также возле его дома в Ульцине замечена нездоровая активность.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Теперь у нас есть информация, что региональный криминальный клан угрожает как его жизни, так и его семье, – заявил Микич. – Этот клан ведет деятельность не только в Черногории, но и в странах региона. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы предотвратить опасность, но поскольку полиция вяло реагирует на наши запросы, если что-то случится с господином Абазовичем, то прямую ответственность за это будет нести директор Управления полиции Веселин Вельович».

При этом вице-президент URA Милош Конатар отметил, что информация, об опасности для жизни Дритана Абазовича, была получена из нескольких независимых источников, не связанных друг с другом.

«Мы не получали ответов на отправленные в полицию запросы. Это достаточно говорит о том, насколько несерьезно они относятся ко всему, что связано с безопасностью господина Абазовича», – отметил Конатар.

Дритана Абазовича поддержали и соратники по победившей на выборах коалиции, в частности лидер входящей в альянс «За будущее Черногории» сербской партии «Правильная Черногория» Марко Милачич:

«Угрозы и нападения на каждого члена нового правительства – удар по всем нам, поэтому мы должны вместе отвечать на все испытания, которые сопровождают процесс освобождения Черногории. Важно, чтобы мы руководствовались лозунгом «один за всех, и все за одного», если мы действительно искренне хотим радикальных изменений в нашем обществе», – отметил политик.

Стоит добавить, что командование силовых структур Черногории по прежнему сохраняет верность диктатору страны, сербофобу Мило Джукановичу, который печально известен и своими связями с криминальными структурами.