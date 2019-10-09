Одноногий упырь для однояйцевых братьев

09.10.2019, Киев, Александр Ростовцев

Как показывает многолетняя практика, из политических украинцев выходят творцы – как из собачьего хвоста сито. В лучшем случае их талантов хватает на роспись каких-нибудь глиняных свистулек, производство самых больших в мире вышиванок или жовто-блакитных портянок километровой длины. На придумывание чего-то более сложного, чем макитра на плетне, у них, по-видимому, не хватает мыслительной энергии.

А вот, в чём преуспели «свидомые» деятели, так это в переписывании истории, рисовании «документов» из параллельной реальности и копании в исторических чуланах в поисках заплесневелых самостийных супергероев.

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8 октября, в Киеве, широко известный в узких кругах украинский письменник из писательского дуэта братьев Капрановых задвигал общественности авторскую книжицу «Бумажные солдаты», посвящённую, по его словам, «двум украинским супергероям и супертворцам», попутно рассуждая о том, как на Украине рождаются эти самые супергерои и супертворцы.

Мысль брата-Капранова о том, что Украина признаёт своих гениев только в том случае, если они состоялись в Нью-Йорке, Париже, или, на худой конец, в Москве, не выдерживает никакой критики. Поскольку признание в мировых культурных центрах, как правило, является следствием признания талантов человека на его малой родине. Ну кому, спрашивается, в Москве, Париже или Лондоне может быть интересен корифей по имени никто и звать никак, чтобы носиться с ним как с иконой или идолом?

Другое дело, если ты художник Шемякин, танцор балета Глазунов или Нуриев, сын Никиты Хрущёва Сергей или известный графоман-диссидент Солженицын. Таких людей охотно привечают, ибо они сделали себе имя у себя на родине. Редчайший случай, чтобы никому неизвестный чужак в чужой стране делал себе имя и состояние с нуля.

Редкие исключения, однако, ничуть не мешают свидомым письменникам авторитетно натягивать резинотехнические изделия на телеграфный столб, выдавая их за правила.

В книге «Бумажные солдаты» братья Капрановы попытались на примерах двух украинцев продемонстрировать свою самодельную теорию возникновения и признания или непризнания гениев.

Здесь следует заметить, что братья Капрановы – довольно заметные творческие деятели и издатели на киевской полянке. Родились в Молдавии, в обычной семье советских украинцев, русскоязычных и совершенно не озабоченных вышиваночными проблемами. Учились, женились и долго жили в России, издавали в Москве украиноязычную газету, но в конце 1990-х братья подались в Неньку, внезапно охваченные идеей «украинцы должны жить на Украине».

В Киеве братья сочиняли и издавали свои умеренно шедевральные книги, но в основном устраивали всевозможные перформансы, вроде учреждения скандальных премий или сожжения собственной неликвидной рукописи у дверей Кабмина в знак протеста против бюджета Украины.

В конце концов, уже при Януковиче, братья Капрановы вступили в организацию «Тризуб» им. Степана Бандеры из-за «несогласия с правящим режимом».

Интересно, что Капрановы отрицательно относятся к кампанейщине по перекрашиванию в украинцы Булгакова, Сикорского, Королёва и прочих клятых москалей, предпочитая рыться в исторических помойках в поисках щирых национальных бриллиантов.

Долгие поиски увенчались, как считают братья письменники, успехом. Ими были обнаружены такие мощные «украинские самородки», как художники Владимир Титла и Нил Хасевич.

Не хочется ломать притянутую за уши идеологическую конструкцию Капрановых, но с Владимиром Титлой они промахнулись, как футбольный мазила, пробивший одиннадцатиметровый на километр в сторону от ворот противника.

Владимир Титла, хоть и имел украинские корни, но ни в каком национальном движняке ни разу замечен не был. Да, его родители происходили родом из Тернопольщины, но сын их родился в США и даже взял себе короткое американское имя Билл вместо длинного славянского Владимир.

Титла известен тем, что работал художником на киностудии Disney и даже принимал участие в создании знаменитого фильма «Белоснежка и семь гномов». Впоследствии Титла ушёл из Disney в Paramount, поддержав забастовку работников студии.

Украину Билл Титла никогда не посещал, был женат на стопроцентной американке, в вышиванке и шароварах не дефилировал, под горшок не стригся, вислых усов не носил, униатскую церковь не посещал, потому что был атеистом.

Очевидно, что классический американский «селф-мейд мен» Титла был кооптирован делягами Капрановыми в «украинские гении», так сказать, по общности крови, без всякого на то основания.

Остаётся удивляться, почему братаны не включили в свою книгу другую знаменитость – художника Андрея Вархолу, более известного под именем Энди Уорхол, родившегося в США в семье словацких русинов. Что помешало письменникам внести Уорхола в список «украинских гениев»: эпатажность, экстравагантность или нетрадиционная сексуальная ориентация художника? Энди Уорхол куда более пригоден для притягивания за уши в коллекцию Капрановых: как-никак, вся его семья была истовыми греко-католиками…

А вот второй «украинский гений» по версии Капрановых, куда более примечателен. Собственно, письменники не первые, кто пытается сделать икону из Нила Хасевича, из-за которого ещё лет 10 назад разразился скандал с уголовным делом против ветерана войны и КГБ СССР Бориса Стекляра.

Дело в том, что Хасевич, по прозвищу «Зот», с 1930-х состоял в ОУН, а с 1943 года – в УПА. Согласно розыскным документам военной контрразведки СМЕРШ, Хасевич работал на оуновцев и упашей не только по художественной части. В пользу упашни «Зот» рисовал пропагандистские плакаты, листовки, образцы упашных дензнаки – бофоны (от «боевой фонд»), подделывал клише и печати, а также готовил эскизы упашных наград. В период оккупации Ровенщины «корифей» активно сотрудничал с немцами, исполняя должность судьи в селе Деражно (Костопольский район).

Образец творчества Хасевича.

Из свидетельских показаний следует, что «Зот» Хасевич выносил приговоры (включая смертные) местным жителям – за помощь советским партизанам, за укрывательство от угона в Германию, за невыполнение поставок продовольствия оккупационным властям и другие «провинности». Известно, что Хасевич лично участвовал в экзекуциях над приговорёнными, включая расстрелы и порку шомполами, тщательно фиксируя свои «подвиги» на бумаге.

Хасевич объявлен братьями Капрановыми «супергероем» по той причине, что ему удалось быть боевиком ОУН и карателем УПА будучи с детства одноногим из-за железнодорожной катастрофы. Кроме того, ему с подельникам повезло отсидеться в схроне вплоть до 4 марта 1952 года.

В этот день оперативная группа МГБ под руководством Бориса Стекляра, проведя тщательный анализ захваченной переписки упашей, установила приблизительное место, где прятался «Зот» с двумя телохранителями, Антонюком (кличка «Матвей») и Мельничуком (кличка «Игнат»).

В очерке, посвящённому ликвидации «Зота», из книги «Чекисты рассказывают», изданной в 1985 году, говорится, что опергруппа МГБ обнаружила схрон и предложила его содержимому сдаться. В ответ послышались выстрелы. После чего был испробован последний мирный аргумент – дымовые шашки. Дым бандитов не выкурил, зато помог обнаружить все ходы-выходы из схрона. После этого в «крыивку» влетели две гранаты РГД – и всё закончилось.

В логове были обнаружены три трупа, один – одноногий – «Зот», Хасевич, любитель марать бумагу, нацистский прислужник, бандит и мразь. В лапах «Зот» держал автомат. В схроне находилось оружие, документы и пропагандистские материалы. Следствие установило, что один из его телохранителей хотел сдаться, но был застрелен главарём.

Согласно состряпанной легенде свидомых, «Зот» с подельниками, обложенный оперативниками МГБ, сожгли секретную документацию, после чего застрелились под гундёж «Щени вмэрлой».

До 1992 года личность Хасевича на Украине никого не интересовала, но с приходом «незалежности» об одноногом упыре вспомнили, сняли «документальный» фильм, в котором бандита и убийцу возвели в ранг «всемирно-известных художников», без малейшего упоминания о преступном прошлом «корифея».

От Хасевича, если не считать пачки испорченной упашной пропагандой бумаги, ничего не осталось, даже фотографий. К вящему унынию вятровичей неизвестно и место захоронения бандита. Тем не менее именно это обстоятельство позволяет нациком с неуёмным зудом мифотворчества лепить из «Зота» всё что душе угодно. Например, «продержавшегося семь лет в схроне супергероя».

За исключением Вятровича, братьев Капрановых и ещё кучки ушибленных на всю голову нациков, личность нацистского коллаборациониста с художественными наклонностями вряд ли вызовет интерес у нормальных людей.

Зато у нас есть повод помянуть добрым словом полковника Бориса Ефимовича Стекляра, очищавшего землю Украины от смрадных бандеровских гадов. Борис Стекляр жил в Ровно, подвергался преследованию неонацистов и властей Украины, и ушёл из жизни в январе 2018 года, в возрасте 94 лет. Сломить или унизить его бандеровцы так и не смогли:

«Это была моя работа. Я делал правое дело. Те, кто остались в живых из бандеровцев – наша беда».