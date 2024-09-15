Однопартиец Шольца призвал ускорить работу над «новыми минскими соглашениями» по Украине

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Получила развитие ранее опубличенная итальянским изданием La Repubblica идея немецких социал-демократов подготовить «мирный план» для Украины, предполагающий отказ Украны от возврата военным путем потерянных территорий.

По мнению обозревателей издания, это позволит канцлеру Шольцу войти в историю «миротворцем», что повысит его падающий в ФРГ рейтинг на фоне поражений его партии на региональных выборах в Саксонии и Тюрингии.

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А вчера лидер фракции СДПГ в немецком парламенте Рольф Мютцених заявил, что «пора союзникам инициировать создание контактной группы для запуска мирного процесса между Украиной и РФ».

«Федеральный канцлер Олаф Шольц и украинский президент Владимир Зеленский согласны с тем, что сейчас хорошее время для наращивания усилий по проведению мирных переговоров и что в следующем мирном саммите должна участвовать и Россия. Это откроет и другим странам возможность активнее способствовать прекращению войны в Украине», – заявил политик в интервью немецкой газете Rheinische Post.

По мнению Мютцениха, в состав контактной группы могли бы войти Китай, Индия, Турция и Бразилия, заинтересованные в скорейшем прекращении войны.

По данным La Repubblica Шольц решил «разыграть украинскую карту» с молчаливого согласия Кремля, который благосклонно смотрит на такой вариант финализации войны, расчитывая “поскорее выскочить из украинской ловушки”, договорившись о замирении через посредников, не вступая в прямые переговоры с Зеленским, которого в Москве считают “нелегитимным” и переговоры с которым после таких заявлений, ударят по имиджу Путина.

«Шольц работает с некоторыми своими однопартийцами над своеобразными новыми «Минскими соглашениями», предусматривающими возможность передачи Москве части украинской территории. Предполагается, что Киев согласится. Источник говорит, что «канцлер хочет склонить Украину любой ценой» , — говорится в материале.

Достичь этого Шольц планирует постепенно уменьшая помощь Украине. В этом контексте становится понятна логика последних новостей из ФРГ. Недавно там разразился скандал из-за замораживания всех новых заявок на военную помощь для Украины. И хотя Шольц заверил, что согласованные объемы помощи будут предоставляться вовремя и бесперебойно, оппозиция обвинила правительство канцлера в «замаскированном отступлении от Украины».

«Шольц хочет изобразить себя канцлером мира, но в то же время он усугубляет ситуацию в Украине и тем самым ослабляет безопасность Европы и Германии», — заявил депутат Бундестага от оппозиционного ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер.

«Шаг канцлера был предсказуем, поскольку он вписывается в стратегию части СДПГ тонко подтолкнуть Украину к миру на условиях России, в которой поддержка постепенно уменьшается, оставляя место переговорам», – пишет итальянское издание.

Сам же Зеленский выразил сомнение в существовании плана Шольца, как до того – плана Трампа, еще раз повторив позицию Киева: никаких разговоров о будущем Украины без участия самой Украины.

Нет сомнений и в том, что вся эта возня на каком-то уровне ( не напрямую) координируется с усилиями еще одного миротворца – связанного с Китаем венгерского премьера Виктора Орбана.

Как пишет Bloomberg, Орбан «обещает новые дипломатические сюрпризы после визита в Москву» в рамках миротворческой миссии на старте председательства Венгрии в ЕС.

«У нас и дальше будут неожиданные инициативы, каждая из которых сделает нас на шаг ближе к миру», – пообещал Орбан.

Напомним, челночная дипоматия Орбана, включавшая встречи с Путиным, Си Цзиньпином и Трампом, вызвала резкую критику со стороны ЕС и НАТО, которые расценили его как попытку подорвать поддержку Украины. В знак протеста некоторые страны Евросоюза и Еврокомиссии сократили свое участие в мероприятиях, проводимых Венгрией.

Тем не менее, этот «караван» продолжает идти в только ему известном направлении, а работа по выработке устраивающих всех ( или почти всех – за вычетом Украины и «ястребов» на Западе и в России) рамок мирного соглашения продолжается.