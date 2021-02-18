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18.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические репрессии, Провокации, Россия, Скандал
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Однопартиец Зюганова открыто заявляет о сговоре с технологами Навального


Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, которого считают возможным преемником Геннадия Зюганова, намерен воспользоваться так называемой системой «умного голосования» блогера-уголовника Алексея Навального, которая подразумевает призыв голосовать за кого угодно, только не за кандидатов от «Единой России».

Об этом он заявил в очередной раз выступая на либеральной радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выборы – это искусство. Как в Олимпийских играх. Если ты способен понравиться сторонникам не только партии КПРФ, но и других движений, других партий, значит, ты выиграешь. Это технология.

Навальный, когда решился на то, чтобы поддержать сильных кандидатов с целью не допустить вот эту партию жуликов и воров к мандатам, я считаю, что он, как политик, сделал правильно, это его выбор. Если эта технология будет применена в пользу наших кандидатов в Государственную думу, я буду благодарен этому», – сказал Рашкин.

Он заявил, что Навальный является политическим заключенным, ранее он поддерживал в либеральных СМИ деятельность блогера.

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