«Одобрили очень крупные проекты» – в Севастополе не боятся летающих над Крымом Storm Shadow

Любовь Смирнова .  
25.07.2023 20:09
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация, Строительство, Украина


На фоне украинских угроз Россия продолжает вкладывать в Крым и Севастополь миллиарды рублей. Так, на заседании архитектурно-художественного совета Севастополя одобрили несколько крупных проектов, которые должны дать точки развития экономике города. Проекты инвестиционные, с привлечением банковских средств ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка.

Эти планы, по идее, должны свидетельствовать об устойчивой ситуации и уверенности в инвестиционной отдаче, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На фоне украинских угроз Россия продолжает вкладывать в Крым и Севастополь миллиарды рублей. Так,...

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Один из проектов – строительство курортно-рекреационного комплекса на Северной стороне Севастополя за 15 миллиардов рублей. В реализации крупного инвестпроекта участвует компания YUGA и Промсвязьбанк. Инвестор планирует построить многофункциональный комплекс мирового уровня, социальные объекты, а также благоустроить пляж и сделать единую линию променада с сохранением доступности создаваемой инфраструктуры для всех жителей города. Важной составляющей проекта станет также создание парковых, спортивных зон и детских площадок.

Также на совете представили проект преображения Инкерманского завода марочных вин, который в июне был продан арендатору за 533 миллионов рублей. Износ основных фондов завода достиг 70-80%, и собственник обещал вложить в производство около 5 миллиардов рублей в ближайшие два года, увеличив обороты и количество рабочих мест.

«Визуализация будущего туристического комплекса с огромными винными бутами впечатляет. Здесь будут и дегустационные залы, видовые площадки, магазин, ресторан. Удастся сохранить от прежнего объекта и мозаику, и ворота со львами», – подчеркнул губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Комментируя инвестиционный скачок Севастополя депутат Заксобрания Антон Пархоменко отметил, что интерес к городу только растет.

«В принципе, летний ПМЭФ 2023 года показал, что Севастополь ещё сильнее интегрировался в общероссийские инвестиционные процессы. Впервые в регион официально «зашли» такие крупные игроки, как ВТБ, Сбербанк, ПСБ – имею в виду, не только в качестве расчётно-кассовых центров, а именно как представители крупного капитала, который инвестирует в масштабные проекты развития. Расширили сферу влияния структуры АБ «Россия» (виноделие, приватизация Инкерманского завода марочных вин). Есть и небанковские инвесторы.

Все они в той или иной мере будут участвовать в реализации крупных проектов в сфере туризма и виноделия. Размер инвестиций только в Севастополь исчисляется миллиардами и в отдельных случаях – десятками миллиардов рублей. Конечно, у таких вложений большой горизонт планирования. Поэтому подобная активность может означать только одно: уверенность большого количества «лиц, принимающих решения», в хороших перспективах российского Севастополя и всего Крыма. На фоне украинских угроз массовых репрессий пророссийского населения, терактов на Крымском мосту и карикатурных «инвестпроектов» типа выращивания наркотиков на крымских полях – это все, конечно, выглядит еще убедительнее», – заключил он.

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