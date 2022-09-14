Одолеем бармалеев: Россия взялась за искоренение нечисти в своем доме

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Новости Украины

Специальная военная операция Вооружённых сил России на Украине подстегнула правоохранительные органы к РФ к ликвидации юридических лазеек, которыми могли бы воспользоваться враждебные к нашей стране экстремистские и неонацистские движения.

Так, 8 сентября Верховный Суд РФ по инициативе Генпрокуратуры признал экстремистскими организациями и, соответственно, вне закона «Добровольческое движение организации украинских националистов», СИЧ-С14 и «Черный комитет». Почему этот шаг не был сделан 7 или 8 лет назад или, по крайней мере, сразу после начала спецоперации, остаётся загадкой. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

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14 сентября пришла очередь признать террористической «Партию исламского возрождения Таджикистана» (ПИВТ). Соответствующий запрос в Верховный Суд РФ был сделан Генпрокуратурой в июле 2022 года.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме и ещё до полудня по московскому времени СМИ сообщили, что ПИВТ признана террористической организацией со всеми вытекающими последствиями.

В Таджикистане ПИВТ была признана террористической и запрещена ещё в 2015 году, а также включена в список террористических, экстремистских и сепаратистских организаций Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Опять же, непонятно, почему правоохранительные органы России только сейчас созрели до признания террористической исламистской партии, численностью 45 тысяч человек, долгое время действовавшей легально на территории СНГ.

Почему же ПИВТ давно необходимо было юридически признать вне закона?

Имеющиеся факты свидетельствуют, что деятельность «Партии исламского возрождения Таджикистана» начинает представлять угрозу безопасности Российской Федерации.

В частности, исследование ситуации в мусульманском сообществе России свидетельствует, что наиболее активной и численно растущей частью верующих являются мигранты из бывших союзных республик Средней Азии, причём среди прихожан мечетей крупных российских городов приезжие составляют до 70%.

Отмечено, что, в силу взятого 30 лет назад курса на отдаление от России политическим руководством бывших союзных республик, фактор советского окультуривания в среде мигрантов из Средней Азии сведён к нулю, в связи с чем эти люди культурно, ментально и исторически не чувствуют себя связанными с российским обществом.

К тому же мигранты, приезжающие в Россию, имеют крайне низкий уровень социальной адаптации, в связи с чем радикальные формы ислама в этой среде становятся средствами идентификации, духовной поддержки и сплочённости.

Экстремистские настроения среди мигрантов подогревают национально-религиозные проблемы, обиды, безработица и полное отсутствие перспектив, чем пользуются эмиссары исламистских организаций, включая ПИВТ, культивирующие в подопечных фанатичность в вере и враждебное отношение к принимающей их стране.

Собранные силовыми органами России и Таджикистана материалы доказывают причастность ПИВТ к убийствам военнослужащих и представителей органов власти, организации вооружённых мятежей.

В частности, попытка государственного переворота в Таджикистане в 2015 году была организована замминистра обороны республики А. Нарзодом, активистом ПИВТ, убитым во время мятежа.

Чётко прослеживается связь мятежников и эмиссаров ПИВТ с западными спецслужбами и некоммерческими организациями (НКО), координирующими «цветные революции» по всему миру.

Решением Верховного Суда Республики Таджикистан 29 сентября 2015 года ПИВТ была признана террористической организацией и запрещена на территории страны.

Интересно, что правовая оценка ПИВТ в Таджикистане, а также июльские сообщения российских СМИ о скором запрете исламистской партии в РФ, вызвали негодующий вой спикеров западных правительств и «озабоченность» руководства ООН.

Спрашивается: почему бы этим «доброжелателям» не забрать ПИВТ к себе, чтобы её адепты строили у них дома исламистское государство на основе норм шариата?

В годы гражданской войны в Таджикистане (1992 – 1997) ПИВТ примкнула к «Объединенной таджикской оппозиции», оказывая вооружённое сопротивление «Народному фронту» действующего президента Эмомали Рахмона.

На тот момент, ПИВТ пользовалась ресурсной и финансовой поддержкой спецслужб Ирана, на территории которого боевики организации проходили специальную подготовку в лагерях Пардис, Бумахен, Арок, Дамованд. Впоследствии подготовленные боевики забрасывались в Таджикистан для организации террора в отношении представителей власти и военных республики.

По официальной информации таджикских силовиков, жертвами террористической деятельности ПИВТ стали 66 граждан России: 59 военнослужащих и 7 гражданских лиц.

В частности, боевики ПИВТ виновны в нападении на 12-ю погранзаставу и гибели 25 российских пограничников 14 июля 1993 года.

23 февраля 1995 года в Душанбе боевиками ПИВТ был обстрелян автобус «ПАЗ» с российскими военнослужащими-женщинами, в результате чего одна женщина погибла, а ещё семь получили ранения различной степени тяжести.

В 1997 году между законным правительством Таджикистана и боевиками ПИВТ было подписано «Общее соглашение о мире», которое должно было положить конец кровопролитной и изнурительной гражданской войны.

Политическое крыло партии исламского возрождения было легализовано, а его члены вошли во власть и получили высокие должности. Несмотря на это, убийства российских военнослужащих боевиками ПИВТ продолжались вплоть до ноября 1999 года.

В настоящее время ПИВТ, направляемое западными кураторами, заняло открытую антироссийскую позицию, обвиняя руководство РФ в поддержке «антинародного режима Рахмона» и уголовных преследованиях «таджикских оппозиционеров» не только в России, но и за рубежом.

В частности, эмиссары ПИВТ разгоняют в мечетях историю, будто к убийству в 2015 году в Стамбуле лидера «Группы 24» Умарали Кувватова причастны российские спецслужбы.

Есть данные, что ПИВТ продолжает вынашивать планы свержения действующего президента Таджикистана как политическими средствами, так и вооружённым путём.

Предполагается, что в новом военном мятеже, организованном ПИВТ примут активное участие боевики из «Исламского движения Узбекистана», а также таджики, воевавшие в составе бандформирований ИГИЛ и «Талибан» в Сирии и Афганистане.

Организованным в российских городах ячейкам ПИВТ отводится роль ресурсного обеспечения террористических структур.

Следует заметить, что российские силовики ведут «профилактическую работу» с потенциальными террористами и экстремистами ПИВТ задолго до решения Верховного Суда.

Только в 2020 году в результате оперативно-розыскных мероприятий были арестованы и преданы суду «активисты» ПИВТ, публично призывавшие к актам террора и пропагандировавшие ИГИЛ.

География обширна: Самара, Сочи, Калужская, Омская, Орловская области, республики Чувашия, Карелия и Саха-Якутия, Красноярский край.

Отмечается, что вербовка новых сторонников ПИВТ и общение велось как через десятки популярных соцсетей и тематических сайтов, так и через популярный онлайн-сервис Zello.

Прослеживается очевидная связь и поддержка ПИВТ «международными правозащитными организациями», причастными к организации «цветных революций»: Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House и тому подобными грантоедскими лавочками.

Занятно, что свои террористические наклонности ПИВТ маскирует риторикой «соблюдения прав человека», «освобождения политических заключённых», «стоп коррупция» и тому подобную демонстративную борьбу за всё хорошее против всего плохого.

Как это часто водится в среде «борцов с кровавым режимом», большинство лидеров и активистов ПИВТ проживают вдали от Таджикистана: в Германии, Австрии, Польше, Чехии, Испании, Франции, Великобритании, Норвегии и Швеции, где террористы пользуются поддержкой и покровительством местных фондов и правительственных органов.

Не отстают от ЕС Турция, США и Канада, также пригревшие на своей груди таджикских исламистов. Впрочем, им не привыкать. Главное, что Россия, наконец-то, взялась за искоренение нечисти у себя дома.