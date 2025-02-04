«Одумайтесь, русским нужен Киев!» – майор ВСУ взялся вразумлять дезертиров

Тарас Стрельцов.  
04.02.2025 17:26
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Совершенно очевидно, что ВС РФ не ограничатся административными границами территорий бывшей Донецкой и Луганской областей.

Об этом на канале «Lviv media» заявил майор ВСУ Андрей Гнатуш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Совершенно очевидно, что ВС РФ не ограничатся административными границами территорий бывшей Донецкой и Луганской...

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«Лица, которые ушли в СОЧ, одумайтесь, вы нужны нам! Вернитесь, если не в свою, то в профильную, мудрую бригаду, которая вам нравится, на должность, которая вам комфортна, чтобы мы вместе отбивали эту агрессию нашего кровавого противника. Который точно не остановится на границах Донецкой и Луганской областей… Им нужен Киев! Им нужен город, где крестили Русь, им нужны славяне, им нужна вся Украина.

Им необходима наша энергетическая система, наша ГТС, им нужны наши порты, наши аммиакопроводы. Мы нужны им, потому что для России Украина – это, как Луна для Земли. Её не будет – начнётся хаос. Мы вышли с этой орбиты влияния, вот они и решили проявить свою силу», – агитировал Гнатуш.

«Я смотрел ночью интервью Мураева – он свято убеждает в том, что всё должно было завершиться на Луганской и Донецкой областях. Вот, если их ИПСО говорит какие-то такие публичные вещи, мы должны понимать, что это точно неправда. На этом бы не остановились! Им нужна Украина, вся, они никогда не будут согласны на меньшее», – вещал ВСУшник.

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