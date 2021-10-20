Оффшорный скандал обвалил рейтинг Зеленского

20.10.2021 17:44 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет поддержку среди украинцев после скандала, связанного с международным расследованием Pandora Papers.

Такие данные предоставил Киевский международный институт социологии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперты опубликовали рейтинг кандидатов на выборах президента Украины в первом туре, в случае, если бы в кампании участвовали указанные лица. Относительно наибольшую поддержку имеет действующий президент Владимир Зеленский: он получил бы 19,1% среди всех респондентов, и 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

На втором месте – экс-президент Пётр Порошенко, за которого проголосовали бы 12,1% среди всех респондентов и 15,6% среди тех, кто определился с выбором.

На третьем месте – экс-премьер Юлия Тимошенко с соответственными показателями 9,4% и 12,2%.

Далее следуют депутат Верховной рады Юрий Бойко (7,3% и 9,4%), бывший глава СБУ Игорь Смешко (6% и 7,8%) и экс-депутат Верховной рады Дмитрий Разумков (5,5% и 7,1%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Стоит отметить, что выросший за лето рейтинг Зеленского на 4 % среди всех респондентов, и на 8% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, после оффшорного скандала обрушился, соответственно, на 6% и почти на 10% среди определившегося электората. Впрочем, на поддержку других кандидатов это практически никак не повлияло.

При этом о международном расследовании Pandora Papers знают 61,7% украинцев. Хотя среди них только 13,8% утверждают, что достаточно хорошо информированы, а 47,9% признались, что только что-то слышали, но не знают деталей.

Кроме того, 77,1% респондентов считает недопустимым, чтобы высшие должностные лица в государстве и ведущие политики владели оффшорными счетами за рубежом.

В то же время, 15,6%.ответили, что не видят в этом ничего плохого.

Далее, независимо от информированности, 56,9% респондентов считают, что Зеленский и его бизнес-партнеры обладают оффшорными счетами за рубежом, а олигарх Игорь Коломойский выводил средства из ПриватБанка, в том числе через «95 квартал».

Не верят в это 22,6% опрошенных.

Также, согласно социологии, среди тех, кто «впервые слышит», 42,3% верят в причастность Зеленского и «95 квартала» в оффшорных счетах и выводе средств (не верят – 29,4%). Среди хорошо информированных – верят 85,4% (не верят – 11,6%), а среди тех, кто только кое-что слышал – 60,8% (не верят – 20,3%).