Офицер ЦРУ: Путин не идёт вообще ни на какие уступки по Украине

Анатолий Лапин.  
13.12.2025 16:45
  (Мск) , Киев
Пока что все переговоры об «урегулировании конфликта» на Украине оборачиваются тем, что страны Запада просто общаются между собой. Все предложенные варианты отвергаются Россией – Кремль не идёт ни на какие уступки.

Об этом в интервью Al Arabiya заявил бывший офицер ЦРУ Роберт Гренье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть большая вероятность, что вся эта челночная дипломатия была напрасной тратой времени.

Давайте вспомним, что в этих переговорах украинцы, европейцы и американцы, по сути, ведут переговоры между собой. Россияне заняли максималистскую позицию и не отступают от нее. Они считают, что время на их стороне, они считают, что ситуация складывается в их пользу. У них сейчас очень мало причин идти на дальнейшие уступки, или вообще на какие-либо уступки.

И снова мы видим ситуацию, когда Запад ведет переговоры сам с собой, и нет никаких признаков того, что то, к чему они придут, будет приемлемо для России», – заявил Гренье.

