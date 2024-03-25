Офицер флота: Атакующие Севастополь дроны-камикадзе уже несли на себе надписи «Норд-Ост» и «Крокус»

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Больше 40 воздушных целей находилось одновременно в небе при атаке на Севастополь. Подобного рода комбинированная операция планируется не за час, и не по чьему-то сиюминутному желанию – это системная работа, которая требует на подготовку массу времени.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Об этом говорят уже и политики, и эксперты, что формат ведения боевых действий и организация террористических актов – всё это современная война. Её можно называть прокси войной, её можно называть и системной войной, алгоритмической, как угодно. Но на самом деле, хоть об этом открыто не говорится, мы прекрасно понимаем, что цели были вполне конкретные. Они были направлены на военные объекты, на корабли Черноморского флота. Естественно, если оценивать те средства, которыми наносились удары – это дорогостоящее средства, просто так их противник расходовать не будет. Анализируя разные источники можно прийти к выводу о том, что одновременно в воздухе было 23 ракеты Storm Shadow/SCALP, три «Нептуна» и шесть ракет-обманок, плюс 12 дронов-камикадзе. И один дрон Tekever, причём с надписями «Норд-Ост», «Крокус» на планере. Здесь всё понятно – предельно и конкретно», – указал эксперт.

Противовоздушная оборона сбила 22 ракеты и 11 беспилотников. К сожалению, есть ущерб и пострадавшие, один мужчина погиб.

«Но, в принципе, если мы оцениваем систему работы противника, силы и средства, которые мы использовали, то наше ПВО максимально минимизировала ущерб. Направлением удара была центральная и западная часть Крыма и Севастополь. По ним били. Причём обломки ракет падали в разных частях города, потому что Севастополь – большой, он по площади занимает старую Москву, и цели были в разных частях. Поэтому обломки и осколки падали в разных местах, начиная от самого центра до окраин», – пояснил Горбачёв.

Он добавил, что на обломках ракет есть хорошо читаемые надписи, которые говорят, что это были французские SCALP.

«Потому что на углепластике есть французские надписи, их можно прочитать. Понятно, что их изготавливали французы. И 22 сентября удар 7 ракет по штабу Черноморского флота тоже был французскими ракетами, поэтому Макрону уже давным-давно можно конкретно всё предъявить», – отметил эксперт.

По его словам, говорить о том, что обстрел Севастополя был ответом за нанесение ударов по Днепрогэсу, – нельзя.

«Подобного рода удары планируются не в течение суток. Это не горячечная реакция, это всё готовилось довольно продолжительное время. Об этом свидетельствует силы и средства, и соответствующая инфраструктура, которая была задействована. Взлёт самолётов противника был осуществлен из разных мест. Причём довольно удалённых друг от друга. Плюс к этому нужно к самолету доставить ракеты, ракеты нужно подготовить, нужны соответствующие условия – это довольно длительное время. Поэтому этот удар был запланирован заранее, чем наши удары по Днепрогэс. Естественно, шла корректировка, связанная с подбором цели. Если мы говорим о кораблях, то они постоянно меняют места швартовки с тем, чтобы ввести в заблуждение врага. Это элементарный принцип оперативной маскировки. Поэтому всё это гораздо раньше намечалось – и потом было осуществлено в конкретное время. Такое массированное использование средств воздушного нападения требует согласования самых разных структуру, как украинских, так и их кураторов. Это дело непростое. Просто так быстро это сделать невозможно. «Удар возмездия» – часто звучит такой термин. Я думаю, удар возмездия должен быть как на картине «Кукрыниксов»: бункер, в котором сидит перепуганный Гитлер», – заключил Горбачёв.