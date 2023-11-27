Офицер флота предостерёг от болтовни об «агонии Украины»

Украина очень далека от состояния «предсмертной агонии» и проявляет высокую активность как на море, так и в воздухе. Темпов атак БПЛА никто не снижает – и снижать не собирается.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Сергей Горбачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорить о какой-то «агонии» здесь абсолютно неприемлемо. Я думаю, что до этого состояния Украина очень далека, и практически все, о чем бы мы ни говорили, идёт по нарастающей. Высокая степень активности проявляется и на море, только погода здесь помешала, на регулярной основе вдоль линии соприкосновения используются дроны, атаки беспилотников в приграничных областях, и не только в приграничных – и до Москвы долетают. Это говорит о том, что темпов никто не снижает и снижать не собирается. Поэтому агония присутствует лишь только в разного рода комментариях и хотелках наших. Как и не совсем проверенная информация о том, что Запад снижает темпы помощи Украине, что отразится на ходе боевых действий.

На самом деле – никто ничего не снижает. И если они отодвинули на неделю решения, связанные с продолжением помощи, это абсолютно не означает, что это финансирование будет вообще прекращено», – указал эксперт.

По его оценке, цели Запада на Украине не меняются: воевать до последнего украинца, пока идет раскрутка военно-промышленного комплекса, замена авиационного парка и бронетехники стран Запада.

«Они бывшую советскую технику стран экс-варшавского договора передают Украине, но это же не значит, что у них это дело будет оголено – всё это пополняется Leopard и Abrams. Если говорить о боевой активности, я не знаю насколько зима, замерзание Днепра повлияет, плохо это хорошо, тут надо думать. Но, так или иначе, они стремятся упёрто действовать и расширять плацдармы, которые они пытаются сформировать, захватить на Левом берегу. Что касается конкретно беспилотников, то за 2 года произошла эволюция и революция в плане использования подобного рода оружия и его боевого применения. За это время произошёл скачок с точки зрения технической, технологической, и разного рода уровня специализации. Всё это происходит с двух сторон – и с нашей, и со стороны противника. В этом смысле количество дронов, которые используются, только нарастает, несмотря на их большое уничтожение. В этом случае нам не нужно ничему удивляться – нам нужно противостоять, делать это эффективно. И уничтожать дроны там, где они производятся, и там, где они готовятся к боевому применению», – подчеркнул Горбачёв.