Офицер флота призвал политиков и чиновников вернуться к реальности

Новости Украины

Новогодние программы в российских городах и на телевидении на время проведения специальной военной операции должны сменить формат и не идти вразрез с идеологической сутью происходящего – Россия отстаивает свое право на существование.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал военный эксперт, капитан запаса первого ранга Сергей Горбачёв.

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«Праздники отмечать, безусловно, нужно, но вопрос, каково должно быть их содержание. Мне представляется, что у нас переформатирования подходов у объятых креативом чиновников и политиков местного масштаба не произошло. Давно необходимо понять, что сейчас идёт борьба за то, чтобы была Россия и мы вместе с ней, – заявил военный эксперт. – Скажем, собравший много тысяч народа митинг на Красной площади в Москве. У нас в Севастополе он назывался митинг-концерт. Вопрос, нужен ли концерт? Может быть достаточно митинга? Тоже, скажем, проведении Дня Москвы с открытием «Колеса обозрения», салютом «миллионов» в небо и так далее. Безусловно, отмечать нужно, и Новый год отмечать нужно, но всем давно пора понять, а понимания нет у большинства населения, что сейчас идёт борьба за то, чтобы была Россия и мы вместе с ней. Об этом речь идёт: идёт война, хоть она и называется специальная военная операция, – отметил эксперт. – Праздник должен быть, но надо внимательно посмотреть, а каким он быть должен, во что он должен быть окрашен, в какие одежды наряжен. Будет нонсенсом, если в это время у нас по телевизору будут крутить «Ёлки» с людьми, которые себя не очень хорошо проявили или вернулись к «Песням о главном» и тому подобное. Песни должны быть, но они должны быть с другими исполнителями и в другом формате, как и культура на местах. Мне кажется, что сейчас многие структуры по-прежнему действуют по одному простому принципу – освоить бюджет. Бюджет в этом году есть, в том числе закладка определённых средств на Новый год. Кто-то их распилит, кто-то расходует. Но эти вещи нужно планировать уже сейчас. Спецоперация до Нового года не завершится, это точно».

По словам Горбачёва, весь стратегический запас Вооруженных Сил РФ был уничтожен и разворован в 90-е годы, и процесс продолжался вплоть до отставки Анатолия Сердюкова с поста министра обороны в 2012 году. В массовом порядке утилизировались корабли, самолёты, все, что было в запасе.

«Нашей армии многого не хватает, та же современная экипировка, навесы на ствол, коллиматоры, дроны, средства радиоэлектронной борьбы. Мы в этом плане слабоваты. Точно так же, как распиаренный комплект «Ратник» массово демонстрировался только на выставках и в элитных частях. По призывникам в пунктах призыва видно, во что они одеты: губернатор или олигарх пускает шапку по кругу, собрали денег и купили что-нибудь. У Вооруженных сил финансирование малое или те средства, которые выделялись, нерационально расходовались. После «сердюковских времён» только начали этим заниматься, а ведь предыдущие десятилетия мобилизационная работа, основана на опыте нашей страны, только разваливалась», – убежден Горбачёв.

Он уверен, что успех СВО по демилитаризации и денацификации Украины напрямую зависит от единства политики и бизнеса.

«Сегодня такого нет. Сегодня украинские танки заправляются и ходят в бой на российской нефти, газ по-прежнему не заканчивается, и все остальное, что с этим связано. Это зависит от политиков, которые на все 100% завязаны на крупный бизнес. И в этой связи от них во многом зависит решение этой задачи. Военным надо только дать команду и создать условия. В начале марта мы имели под собой территорию в два раза больше, чем сегодня, и были созданы все условия для того, чтобы решить задачу в кратчайший срок. Сейчас ресурсов и боезапасов израсходовано прилично, наши части серьёзно потрепали, все надо делать вовремя. Но мы мыслим задним умом, должна быть команда и созданы условия для политического решения – военные не подведут», – заключил эксперт.