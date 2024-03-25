Офицер флота: Севастополь больше нельзя называть прифронтовым – это воюющий город

Любовь Смирнова.  
25.03.2024 21:20
  (Мск) , Симферополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация, Терроризм, Украина


Севастополь не прифронтовой, а воюющий город, и именно такую терминологию нужно использовать, давая характеристику ударов по гражданской и военной инфраструктуре.

Об этом в эфире «Радио Крым» высказался кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Севастополь не прифронтовой, а воюющий город, и именно такую терминологию нужно использовать, давая характеристику...

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«Многие сейчас говорят о террористических ударах по Севастополю. Но вы меня извините, больше 40 летательных аппаратов в воздухе – это не террористическая угроза, это боевые действия, это война. Тем более, что любое проявление террористических действий требует работы прокуратуры, Следственного комитета. По каждой ракете придётся проводить расследование, выявлять виновных, привлекать их к ответственности через суд.

То, что касается «Крокус сити холла» и того же «Норд-Оста» – это да, это терроризм, это использование негодных методов вне правил и рамок, несоблюдение законодательства. А здесь: «Севастополь – прифронтовая зона». Какая прифронтовая зона?! Это воющий город, здесь находится воюющий Черноморский флот, здесь находится воюющий штаб Черноморского флота во главе с воюющим командующим. Сюда наносятся удары, конкретные, с осколками, валяющимися в центре города на мостовой.

И в данном случае терминология «жёлтый уровень опасности» вызывает у меня не просто раздражение, а полнейшее неприятие. Ведутся боевые действия, удары наносятся по воющему Севастополю. Из этих оценок нужно исходить и соответствующими терминами оперировать, в том числе нашим руководителям», – подчеркнул Горбачёв.

Накануне Следком сообщил, что будет расследовать факты обстрелов ВФУ территорий Севастополя, Белгородской области и ДНР. Следователи установят все обстоятельства совершенных преступлений и лиц, к ним причастных.
По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, зафиксировано три прямых попадания по жилым домам, частично отключено газоснабжение. Комиссия собирает данные по выбитым взрывной волной окнам, поврежденному транспорту. Известно, что пострадал городской пассажирский транспорт.

Напомним, с октября 2022 года по указу президента в Крыму и Севастополе ввели средний уровень реагирования. Прежде всего, этот режим предусматривает усиленные меры охраны и безопасности на объектах критической инфраструктуры транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики. В Центральном аппарате МВД ввели должности специалистов по робототехнике и БПЛА.

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