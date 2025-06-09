Офицер флота: Запад через свою агентуру полностью «отсканировал» Севастополь – купировать проблему придётся 10 лет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западная резидентура, появившаяся в Севастополе еще с распада СССР, только активизировала свою деятельность с момента провозглашения вступления Украины в ЕС и НАТО. Отсюда прямые попадания по штабу Черноморского флота и регулярные задержания шпионов.

На это в ходе «Соловьёвских чтений» в рамках фестиваля «Великое русское слово» обратил внимание доктор политических наук, капитан I ранга Сергей Усов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«С 1992 года Кравчуком было подписано соглашение, которое открывало бесконтрольные поставки оборудования, материалов на территорию Украины в научных и гуманитарных целях. И в Севастополь хлынул настоящий поток – консультанты, эксперты, советники и даже лжеархеологи в Херсонесском заповеднике», – указал эксперт.

После получения первичной информации, американцев стали интересовать «сливки» – научно-технические и прочие достижения. Тогда в Севастополе появился младший сын Збигнева Бжезинского Янек. Как офицер разведки Военно-морских сил США, он стал заводить знакомства среди научно-технической элиты Севастополя, и, прежде всего, двух учреждений – Морского гидрофизического института и Института биологии южных морей.

В это время учёные работали грузчиками в Севастопольском порту и были готовы на любой заработок. Поэтому появление американцев воспринималось как манна небесная. И в США пошёл поток уникальной информации. Конкретно результатом этой работы было то, что американцы еще в начале 2000-х исследовали трассу будущего строительства «Турецких потоков».

«Они скинули специальные буи, которые детально снимают информацию по всему комплексу водной поверхности и дна. Дальше происходило совсем интересное. В это время группа сотрудников гидрофиза работала в филиале МГУ Севастополя. По заказу учёных туда была закуплена уникальная аппаратура, которая принимала сигнал с этих буев, обрабатывала и через спутник отправляла американцам. Ситуация была достаточно острая, тем более тут вмешивались вопросы чисто науки, изучения океана и прочее. И чтобы положить конец этому «празднику шпионажа» пришлось добиваться вмешательства вице-президента РАН по оборонным вопросам», – подчеркнул Усов.

Уникальный научный архив Института биологии южных морей был фактически продан научным секретарём, который потом сам эмигрировал в США. Но и без этого работа носила многосторонний активный характер, особенно после решения ассоциированного членства Украины в ЕС.

«Для практической реализации этой инициативы в городе Севастополе экстренным порядком было открыто консульство Польши, куда прибыли 12 дипломатов с совершенно определённой целью. Их внимание сосредоточилось на филиале Саратовского социально-экономического университета, открытие которого было связано с шефскими связями полка морской пехоты и Саратовской области. Они дарили аппаратуру, мебель, активно искали выходы на детей офицеров, проводили мероприятия среди молодёжи и особенно жён офицеров. Музыкальные вечера, вечера поэзии и в качестве бонуса – Шенгенская виза», – отметил ученый.

После того, как в 2011 году появилась стратегия ЕС по Чёрному морю, в которой была зафиксирована недопустимость присутствия Черноморского флота в Севастополе, началась практическая работа по освоению инфраструктуры флота. Так в Севастополе действовала группа итальянского разведчика Франко Спиротте. Под предлогом привлечения инвестиций ЕС, группа «экспертов» получила планы коммуникаций, линий связи, водоснабжения и водоотведения. И в этом, по словам Усова, частично содержится ответ на вопрос, почему проводились такие точные удары по Черноморскому флоту, включая штаб.