Офицер ФСБ: Чтобы закончить СВО, нужно прекратить качать газ через Украину

Елена Острякова.  
20.07.2023 17:49
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Украина, Экономика


Россия не может объявить Украину террористическим государством, потому что до сих пор находится с ней в коммерческих отношениях.

Об этом первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук в заявил эфире канала «Украина.ру», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не может объявить Украину террористическим государством, потому что до сих пор находится с...

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«Помимо «зерновой сделки», существует огромное количество всевозможных кулуарных или официальных процессов, которые связаны со всякими правоотношениями. Самый известный из них – это транзит газа. Помимо этого, есть транзит нефти через нефтепровод «Дружба», есть вопрос по аммиакопроводу и так далее. В таком случае российское государство обязано будет все эти процессы прекратить немедленно», – сказал Пинчук.

По его мнению, разрыв коммерческих отношений с Украиной ускорит завершение военного конфликта.

«Это вопрос политического выбора. С моей точки зрения, этот выбор не стоит. Те издержки, которые наша страна уже понесла, значительно превышают подобные издержки в моменте.

Эта рубка хвоста собаки по частям приводит к прямо противоположным результатам, чем когда хочешь на чем-то сэкономить, добиться оптимизации.

Я думаю, что вся та мощь, которую сейчас использует Россия в этих боевых действиях, если бы она была одномоментно обрушена на Украину 24 февраля, а желательно раньше, то все бы уже давно закончилось», – сказал Пинчук.

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