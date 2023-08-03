Офицер ГУР с позывным «Карамелька» вновь «вангует» скорый захват Крыма

Убивающаяся уже больше двух месяцев о российскую оборону украинская армия в этом году «вернет Крым».

В этом всех уверяет бывший советник Офиса президента Украины, актер, психоаналитик и «офицер ГУР» Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арестович не верит, что ВС РФ удержат полуостров, потому что сейчас украинские войска подошли к очередному селу в «серой зоне» на линии фронта.

«С моей точки зрения, мы имеем реальные шансы вернуть Крым в этом году. Потому что, как бы россияне ни хорохорились, как бы они сейчас ни забрасывали в информационное пространство, а они забрасывают, очень мощный, в том числе, при помощи западных СМИ, очень мощный нарратив, который говорит, что Россия оправилась, скоро получит боеприпасы из Северной Кореи, и заводы работают, и народ мобилизуется, и так далее, и мы сейчас захватим, и дроны полетят. Конечно, по некоторым позициям, например, те же самые дроны, они оправились, но если мы посмотрим на поле боя, то могу сказать, что это тот же нарратив: «Киев за три дня». Ничего такого не будет. Они не способны удержать Старомлиновку, к которой уже впритык подошли наши войска, они не удержат Крым и не победят, как бы они нам ни рассказывали», – трепался Арестович.

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Напомним, еще в 2021 году Арестович обещал «вернуть Крым за 5 минут», в ноябре прошлого года сказал, что на это потребуется до 6 месяцев, а теперь снова изменил свой прогноз.