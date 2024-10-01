Офицер-исламист из БиГ отказался пожимать руку министру обороны Австрии из-за радикальных убеждений

Алексей Топоров.  
01.10.2024 16:42
  (Мск) , Сараево
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Австрия, Балканы, Босния, Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Религиозный экстремизм, Россия, Скандал


Сербскому заместителю министра обороны Боснии и Герцеговины Славену Галичу пришлось извиняться перед министром обороны Австрии Клаудией Таннер из-за выходки офицера-бошняка.

Инцидент произошёл во время торжественной церемонии, приуроченной к окончанию учебного курса в австрийской Терезианской военной академии в Винер-Нойштадтском замке, где проходят обучение боснийские и черногорские военные, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербскому заместителю министра обороны Боснии и Герцеговины Славену Галичу пришлось извиняться перед министром обороны...

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Офицер-бошняк отказался пожимать руку Таннер из-за того, что она – женщина, мотивируя это своими религиозными убеждениями. За это исламиста попросили покинуть церемонию, не вручив традиционный академический перстень, который выдаётся всем выпускникам.

«Уважая одну из старейших академий, которая занимает престижное место в мире, от имени Министерства обороны Боснии и Герцеговины и Вооруженных сил Боснии и Герцеговины я извинился перед министром и другими. Уверен, что инцидент не испортит прекрасных дружеских отношений в сфере военного сотрудничества между нами и Австрийской Республикой», – прокомментировал произошедшее сербский замминистра обороны БиГ Славен Галич.

Однако сама Таннер выразила резкое недовольство произошедшим, а австрийские медиа расценили инцидент, как скандал.

Стоит отметить, что в течение последних лет Австрия занимается обучением военных из Боснии и Герцеговины и Черногории, «чтобы укрепить стабильность в регионе», поскольку эти пост-югославские республики не имеют собственных офицерских школ. Ранее БиГ готовила своих офицеров в Турции.

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