Офицер: Из армии массово бегут из-за командиров-долб..ов

Вадим Москаленко.  
08.10.2024 08:56
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Мобилизация, Украина


Комбриги и комбаты украинской армии превратились в феодалов и придворных, которые распоряжаются солдатскими жизнями, как крепостными.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Комбриги и комбаты украинской армии превратились в феодалов и придворных, которые распоряжаются солдатскими жизнями,...

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«Нам надо дать возможность военнослужащим, которые столкнулись с командиром-долб…ом, переходить в другие подразделения или бригады легко. Потому что сегодня я констатирую факт: перейти солдату из одной бригады в другую или из одного рода войск в другой невозможно. Формально план перемещения существует, но надо, чтобы его подписывали все, вплоть до Сырского. Это бред, это ненормально.

И таким образом, у нас много комбатов и комбригов превратились в феодалов и в придворных. Есть комбриг-феодал, у которого есть деньги, земли и крепостные, и есть придворные типа комбатов, которые привозят крепостных, и они распоряжаются их жизнями, как они называют, «карандаши», – рассказал Ярославский.

«Люди это видят, поэтому уходят в СОЧ (самовольное оставление части). Если ты попал к такому феодалу и придворному, и не можешь выйти, ты идёшь в СОЧ. Возьмите из тех 100 тысяч, которые ушли, проведите опрос – почему? Думаю, 20% ушли, потому что они сами где-то были полубомжами, их поймали, бусифицировали, он и так бы ушёл. А 80% вам назовут чёткие причины, почему они приняли решение уйти. И это решение – это причина, это нужно исправлять», – добавил ВСУшник.

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