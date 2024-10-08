Комбриги и комбаты украинской армии превратились в феодалов и придворных, которые распоряжаются солдатскими жизнями, как крепостными.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам надо дать возможность военнослужащим, которые столкнулись с командиром-долб…ом, переходить в другие подразделения или бригады легко. Потому что сегодня я констатирую факт: перейти солдату из одной бригады в другую или из одного рода войск в другой невозможно. Формально план перемещения существует, но надо, чтобы его подписывали все, вплоть до Сырского. Это бред, это ненормально.

И таким образом, у нас много комбатов и комбригов превратились в феодалов и в придворных. Есть комбриг-феодал, у которого есть деньги, земли и крепостные, и есть придворные типа комбатов, которые привозят крепостных, и они распоряжаются их жизнями, как они называют, «карандаши», – рассказал Ярославский.