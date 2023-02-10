Офицер из ЛНР: У России ещё есть время отодвинуть линию фронта

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Поставка ракет дальностью до 150 км на Украину ожидается не раньше осени, и задача российской армии к этому времени максимально отодвинуть врага от линии соприкосновения, чтобы исключить обстрелы городов Донбасса.

Такое мнение в эфире телеканала НТС высказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим о нынешней линии боевого соприкосновения, то сейчас вооружённые формирования Украины могут наносить огневое поражение вплоть до Луганска. То есть, у них есть дальнобойные ракеты – это и «Ураганы» и это «Точка У», которая имеет дальность порядка 120 км. И всё это, к сожалению, может долететь и даже перелететь нашу столицу и, скажем, добить до более тыловых районов. Но лишь только благодаря усилиям и стараниям ПВО этого не происходит. Они перестали применять эти системы именно по той причине, что они очень лёгкая мишень для наших комплексов, и сейчас они действительно их не применяют», – отметил Марочко.

Он выразил надежду, что у России ещё остаётся время до начала поставок Киеву дальнобойных ракет НАТО.

«Если будут поставлены те комплексы, о которых было заявлено – на 150 км, я здесь склоняюсь к тому, что в ближайшее время они не будут поставлены, ввиду того, что даже сам завод-изготовитель сказал, что они будут поставлены ближе к осени, и это при очень хороших раскладах. А что будет осенью, как бы все прекрасно понимаем, исходя из тенденции происходящего. И поэтому здесь, я думаю, не стоит говорить о том, что в ближайшее время будут какие-то поставки дальнобойного оружия».

По словам обозревателя, ранее проходила информация, что к тем же Himаrs могли поставить ракеты дальностью до 300 км.

«Я считаю, что они находятся на территории Украины, но под очень строгим учётом и контролем, и до сих пор они не применяли. Так что будем работать над тем, чтобы отодвинуть линию боевого соприкосновения на такое расстояние, чтобы враг просто не доставал до населённых пунктов», – заключил Марочко.

Он добавил, что поставки техники и вооружения идут на регулярной основе. И, в принципе, украинские боевики могут научиться ею управлять.

«Но если говорим о более сложных каких-то танках и самолётах, то здесь всё сложнее, и я считаю, что этой техникой будут управлять как раз уже наёмники НАТОвских стран, потому что обучить за столь короткий промежуток времени обращению со сложной техникой просто невозможно. Украина сейчас используется в качестве вот такого полигона противостояния Запада с Российской Федерации и, по сути, украинцев мы уже перемололи. Сейчас, по моему глубокому убеждению, мы уже воюем с НАТО», – уверен Марочко.