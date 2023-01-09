Офицер: Хотелось бы уже увидеть от МИДа что-то кроме озабоченности

Внешнеполитическому ведомству России уже пора адекватно отреагировать на анонсирование странами Запада поставок наступательных вооружений украинской армии.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил военный эксперт, капитан запаса первого ранга Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Горбачёва, поставки на Украину НАТОвского оружия – уже обещанные Францией колесные танки и заявленные Великобританией танки Challenger – требуют адекватного ответа от российского МИДа.

А переброска из стран бывшего Варшавского договора оружия советского производства позволила переформатировать облик армий государств Европы и активизировать предприятия ВПК.

«Думаю, что все это будет идти по нарастающий, и к подобного рода вещам нужно относиться осторожно. Тем более, всего лишь два года назад шла дискуссия вокруг летальных и не летальных видов оружия, потом о противотанковых средствах и далее – по нарастающей – стала приобретать большой формат и разнообразие.

В данном случае вопрос, каким образом нам реагировать, – не только с точки зрения борьбы с ними и применения средств поражения, отработки тактики ведения боевых действий, – но и с точки зрения позиции на международной арене в межгосударственных отношениях.

Здесь хотелось бы слышать и заявление МИДа не только о том, что «мы озабочены» – должен быть какой-то конкретный результат в этом плане, потому что многое, что заявляется, на практике выглядит, как поглаживание по шерстке», – сказал офицер.