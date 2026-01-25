Резонансные заявления президентки Молдовы Майи Санду и других молдавских чиновников о возможности вхождения страны в состав Румынии отражают страх перед успехами российской армии.

Об этом профессор-социолог, в прошлом майор госбезопасности ПМР Дмитрий Соин заявил в интервью книжному центру «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, они оценили удары, которые Россия нанесла по югу Украины, разрушая логистику военных поставок. И они прекрасно понимают, что каждый даже небольшой шаг в сторону Молдовы российской армии будет отражаться на умонастроениях людей и элит.

Поэтому им надо в короткий срок зафиксировать Молдову в натовском лагере. И поэтому они переступают через все», – сказал Соин.