Офицер НАТО объяснил, почему не стоит верить «мирным» речам Трампа

Вадим Москаленко.  
31.01.2025 21:24
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Несмотря на примирительную риторику, новый американский президент Дональд Трамп не собирается прекращать войну против России.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на примирительную риторику, новый американский президент Дональд Трамп не собирается прекращать войну против...

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«Я считаю, что Трамп вернется очень агрессивным лидером, и он должен будет показать, он будет агрессивен и внутри нашей страны, и во внешней политике. Мы видим, насколько он агрессивен во внутренней политике, и то же самое, я думаю, что будет и во внешней политике.

Поэтому не могу представить себе, что он даст Украине пасть, как бы его ни ругали. Он понимает, его окружение понимает, что дать Путину выиграть в этой ситуации они не могут. Они должны сделать все необходимое для того, чтобы Россия не смогла захватить Украину, или взять Украину. Что Украина должна быть независимой страной.

Поэтому я не думаю, что помощь остановится. Потом, это тоже не решает только президент, у нас есть Конгресс. Правда, у нас сейчас и Конгресс в Нижней и Верхней Палате республиканские, но все равно очень много людей, которые понимают опасность того, что если правда Киев падет и попадет под Россию, – тут ничего личного, это такая большая политика, и влияние Америки на сегодняшний мир, на то, что происходит сегодня в мире», – рассуждал Табах.

Он подчеркнул, что не стоит доверять риторике Трампа о России.

«У него все «хорошие парни», а потом он вводит санкции, присылает корабли, бомбардировщики, пехотинцев. А так конечно, все хорошие ребята», – трепался отставной офицер США.

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