Офицер НГ ВСУ: Никакого истощения РФ нет, нужно разрешение НАТО бить вглубь

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Несмотря на то, что западная пресса начала много писать, будто у России заканчиваются запасы, в частности, советской техники, на фронте этого не видно.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил офицер отдела разведки бригады «Рубіж» Нацгвардии ВСУ, герой Украины Виталий Литвин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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Ведущая канала также от себя добавила, что, судя по её общению с военными, никто со своих направлений такого не наблюдает.

«Российская Федерация всё-таки мощная страна с мощным ВПК, который производит боеприпасы, производит большое количество БПЛА как разведывательного, так и ударного типа. Много видео про их производства «Герань-2» и все остальные, такие, как «Шахед-136», они производят их в РФ, и они и дальше строят заводы для производства боеприпасов, расширяют. И уменьшения техники и количества артиллерийских боеприпасов на данное время не наблюдается», – прокомментировал Литвин.

По его мнению, что-то может измениться только после ударов по предприятиям ВПК в глубине РФ,

«Может, в будущем мы будем уничтожать их заводы нашими ударными БПЛА в глубине РФ, может, нам дадут разрешения бить на большую глубину по РФ, мы будем уничтожать их заводы, их сосредоточения техники, бронетехники, личного состава. И тогда будет видно это уменьшение», – предположил нацгвардеец.