Офицер НГ ВСУ: Никакого истощения РФ нет, нужно разрешение НАТО бить вглубь

Вадим Москаленко.  
20.07.2024 23:51
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Несмотря на то, что западная пресса начала много писать, будто у России заканчиваются запасы, в частности, советской техники, на фронте этого не видно.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил офицер отдела разведки  бригады «Рубіж» Нацгвардии ВСУ, герой Украины Виталий Литвин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

Несмотря на то, что западная пресса начала много писать, будто у России заканчиваются запасы,...

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Ведущая канала также от себя добавила, что, судя по её общению с военными, никто со своих направлений такого не наблюдает.

«Российская Федерация всё-таки мощная страна с мощным ВПК, который производит боеприпасы, производит большое количество БПЛА как разведывательного, так и ударного типа. Много видео про их производства «Герань-2» и все остальные, такие, как «Шахед-136», они производят их в РФ, и они и дальше строят заводы для производства боеприпасов, расширяют. И уменьшения техники и количества артиллерийских боеприпасов на данное время не наблюдается», – прокомментировал Литвин.

По его мнению, что-то может измениться только после ударов по предприятиям ВПК в глубине РФ,

«Может, в будущем мы будем уничтожать их заводы нашими ударными БПЛА в глубине РФ, может, нам дадут разрешения бить на большую глубину по РФ, мы будем уничтожать их заводы, их сосредоточения техники, бронетехники, личного состава. И тогда будет видно это уменьшение», – предположил нацгвардеец.

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