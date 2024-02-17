Офицер: Плавучие дроны Украины могут начать обстрелы жилых кварталов Севастополя

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Вслед за Белгородом ВСУ могут начать наносить удары по жилым микрорайонам в Севастополе. А атаки на корабли ЧФ выйти за пределы Черного моря в Средиземноморье.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан I ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, для Киева все средства хороши, террористические атаки Белгорода связаны не только с нанесением военного ущерба, но и морально-психологического удара.

«Особенно с учётом того, что мы накануне президентских выборов – вызвать какие-то сомнения в компетентности и возможностях нашего руководства, в наших силах и возможностях отражения ударов и далее. Я бы напомнил, что практически все территории, которые граничат с Украиной, подвергались в той или иной степени ударам. И, судя потому, что происходит с точки зрения динамики, количества и географии, спектр применяемых боевых средств расширяется. И я не удивлюсь, если они сейчас стали бить по жилым районам Белгорода, по спальным районам, то они будут наносить удары и по жилым районам города Севастополя. Сейчас они стремятся атаковать наши военные объекты, корабли. По территории города в чистом виде только осколки падали, какие-то части от беспилотников и ракет. И были у нас люди, которые пострадали. Но в чистом виде они ударов не наносили. Сейчас они всё больше расширяют арсенал средства поражения. В том числе катеров, которые обладают средствами поражения – с неуправляемыми ракетами могут подходить к берегу и носить удары, а не врезаться в цель», – указал эксперт.

Он отметил, что буквально недавно прошли испытания турецкого безэкипажного катера, который может наносить ракетный удар. И не исключено, что очередным испытательным полигоном может стать побережье Крыма.

«В этом смысле, обратил бы внимание на интервью Неижпапы (командующий ВМСУ). Он чётко сказал, что не остановится ни перед чем, чтобы так или иначе нанести ущерб. Речь шла о возможности нанести удары по Абхазии, где принято решение создать пункт базирования наших сил. Корабли для украинцев будут однозначной целью. С учётом того, что за всем этим стоят англичане и американцы, чем чёрт не шутит, имея под носом базу на Кипре, англичане вполне могут создать площадку для возможных действий украинских диверсионных средств в Средиземноморье, которые могли бы действовать против нашей группировки кораблей в дальней морской зоне. Они овчарку с поводка спускают и дают ей направление, а она якобы действует по собственной инициативе», – заключил Горбачёв.