Офицер призвал избавится от либеральной нечисти во власти

План Запада состоит в приходе к власти в России предателей-либералов, которые объявят об отказе от ядерного оружия и будут выполнять роль руководства колониальной администрации, как это сейчас происходит в Киеве. Исходя из этого, Владимиру Путину следует избавиться от всех представителей прозападного либерального крыла, остающихся во власти. В ключевой момент они могут поддержать мятеж. Однако российский народ никогда не согласится со статусом колонии и сметёт путчистов.

Об этом в эфире YouTube-канала «Рой ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как было в Харькове, Одессе, Днепропетровске, когда пришли к власти в 14-м, 13-м году бандерлоги проамериканские. Эти придут, как западники, их быстро признает Запад. И тогда на них быстро начнут переориентироваться часть силовых структур. В этих условиях в окружении могут возникнуть люди, которые изменят своё мнение и порекомендуют, президенту отказаться от власти или даже его физически устранят. Тогда в стране возникает ситуация, когда единственный властный центр, который объявляет себя, на фоне ухода президента от власти, в качестве единственного лидера. Причём он быстро признаётся Западом, как единственная закономерная власть», – сообщил Сивков.

«А дальше денуклеаризация, вывод войск с Украины, выплата контрибуции», – подхватил ведущий.

«Совершенно верно. Они начнут это делать очень быстро, потому что они понимают, что их власть очень кратковременная. Они понимают, что они должны всё это сделать, но там, на Украине и здесь в России уже войска есть, которые вооружены и прошли всё, которые знают, что такое американская и западная политика, которые ненавидят всё либеральное. Поэтому надо быстренько решить задачу дезорганизации управления и ввести сюда НАТОвские войска. Они начнут ломать в первую очередь силовые структуры буквально через колено. На этом фоне, у руководства вооружённых, у той части, которая будет хорошо понимать всю меру опасности для них лично подобного развития ситуации, появится мысль, что нужно что-то делать с этими. Одновременно, естественно, выйдут на политическое поле, когда уже будут основательно поколеблены возможности подавления протестов уличных, реальные патриоты из нынешних несистемных оппозиций. Наступит критический момент, этот критический момент приведёт к тому, что в результате неудачных действий прозападной группировки, которая посягнёт на жизнь, либо убьёт лидера из числа патриотов, либо издадут указ по развалу вооружённых сил, либо издадут указ по демонтажу ФСБ, либо заявят запрос о вводе НАТОвских войск на территорию нашей страны. Что-нибудь такое. И тогда под знаменем патриотов станет армия, и дальше это может выглядеть в виде захвата этой либеральной шайки, их грубого военного подавления. Тогда к власти придёт человек, скорее всего, это будет военный лидер, который в дальнейшем произведёт грубую и очень кровавую чистку нашей страны от либеральной нечисти. Это худший вариант развития, будем надеяться, что наш президент сделает выводы всё-таки, и Набиуллиных и Силуановых будет избавляться», – рассказал эксперт.