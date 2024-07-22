Офицер РФ не исключает размещения ЯО в Северной Корее

В ответ на дальнейшую эскалацию Россия может разместить своё ядерное оружие на территории Северной Кореи.

Об этом на канале «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вторая иллюзия – то, что Россия так и будет режим распространения ядерного оружия соблюдать в усиленном плане, то есть не только не передавая, но в том числе и не размещая. Наши разместили в Белоруссии, и сказали, что будем выводить только когда вы это всё заберете из Турции и из ФРГ », – сказал Трухан.

«Специальная военная операция – это разрушение иллюзий Запада. Первая иллюзия – это то, что Россия не начнет превентивно.

«Может быть, ещё где-то разместим. Я так думаю, от этого очень может не отказаться только КНДР, например. Вот тогда пи*дец полыхнет. Тогда будет солнце – вставай, не вставай – всё равно будет светить.

У нас как раз один из замминистра обороны сейчас в КНДР, причём с ним встречается Ким. Явно не угостить его национальными корейскими блюдами. Есть и другие варианты размещения», – добавил полковник.