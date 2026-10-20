Офицер-садист из ВСУ: «Мы проиграем так же, как УПА проиграла Сталину»
Ни личный героизм, ни укрытия в схронах не помогут ВСУ победить российскую армию.
Об этом в беседе с объявленным РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов Юрием Романенко заявил офицер ВСУ, основатель мобильного госпиталя Геннадий Друзенко, известный приказом своим подчиненным кастрировать пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На Украине крупнейшие заводы остановились. Вывоз зерна и логистика стали на порядок дороже. Так где мы собираемся брать деньги? И это не говоря о том, что нужно чем-то стрелять, запускать дроны, снаряды, ракеты. Это всё улетает в один конец, и это нужно за что-то изготавливать.
Это стоит миллиарды долларов. Сегодня нам нужно 190 миллионов долларов в день, а в следующем году будет уже около 200 миллионов. А русские заложили в свой бюджет около 500 миллиардов», – сказал Друзенко.
«И можно сколько угодно быть героями. Но почему УПА (запрещена в РФ – ред.) проиграла Сталину? Потому что у Сталина были силы и средства. У него были люди, оружие, техника.
И сколько ни сиди в своём схроне – ты всё равно обречён. Да, ты оставишь после себя героический миф, честь и хвала. Но на героизме ты не сможешь выехать», – добавил он.
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