Офицер-садист из ВСУ: «Мы проиграем так же, как УПА проиграла Сталину»

Вадим Москаленко.  
20.10.2026 18:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 699
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ни личный героизм, ни укрытия в схронах не помогут ВСУ победить российскую армию.

Об этом в беседе с объявленным РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов Юрием Романенко заявил офицер ВСУ, основатель мобильного госпиталя Геннадий Друзенко, известный приказом своим подчиненным кастрировать пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни личный героизм, ни укрытия в схронах не помогут ВСУ победить российскую армию. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«На Украине крупнейшие заводы остановились. Вывоз зерна и логистика стали на порядок дороже. Так где мы собираемся брать деньги? И это не говоря о том, что нужно чем-то стрелять, запускать дроны, снаряды, ракеты. Это всё улетает в один конец, и это нужно за что-то изготавливать.

Это стоит миллиарды долларов. Сегодня нам нужно 190 миллионов долларов в день, а в следующем году будет уже около 200 миллионов. А русские заложили в свой бюджет около 500 миллиардов», – сказал Друзенко.

«И можно сколько угодно быть героями. Но почему УПА (запрещена в РФ – ред.) проиграла Сталину? Потому что у Сталина были силы и средства. У него были люди, оружие, техника.

И сколько ни сиди в своём схроне – ты всё равно обречён. Да, ты оставишь после себя героический миф, честь и хвала. Но на героизме ты не сможешь выехать», – добавил он.

Метки: , , ,

English version :: Читать на английском Офицер-садист из ВСУ: «Мы проиграем так же, как УПА проиграла Сталину»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора