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Ни личный героизм, ни укрытия в схронах не помогут ВСУ победить российскую армию.

Об этом в беседе с объявленным РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов Юрием Романенко заявил офицер ВСУ, основатель мобильного госпиталя Геннадий Друзенко, известный приказом своим подчиненным кастрировать пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине крупнейшие заводы остановились. Вывоз зерна и логистика стали на порядок дороже. Так где мы собираемся брать деньги? И это не говоря о том, что нужно чем-то стрелять, запускать дроны, снаряды, ракеты. Это всё улетает в один конец, и это нужно за что-то изготавливать. Это стоит миллиарды долларов. Сегодня нам нужно 190 миллионов долларов в день, а в следующем году будет уже около 200 миллионов. А русские заложили в свой бюджет около 500 миллиардов», – сказал Друзенко.