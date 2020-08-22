Офицер СБУ раскрыл подробности спецоперации по захвату бойцов ЧВК

22.08.2020, Москва, Максим Карпенко

В ситуации с задержанными на территории Белоруссии, а позже освобожденными «российскими наемниками» СБУ играла второстепенную роль. Всю эту операцию планировали и финансировали так называемые транснациональные компании – те же, которые финансировали Майдан и раздували пожар войны на Донбассе.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший офицер СБУ Владимир Мулык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, украинские спецслужбы сегодня – это разрозненные структуры, которые не управляются единым центром и не имеют возможностей работать за рубежом.

«Сразу уйдем от утверждения, что это сделали украинские спецслужбы. Украинские спецслужбы имели к этому отношение, они агрегат в руках, они исполнитель. Планировали мероприятие и делали мероприятие те же люди, кто в свое время планировал ситуацию в Новороссии, разжигание сначала костра на Донбассе. Его надо было разжечь, потом – втягивание России в этот процесс, официальной России.

Это группа ТНК, транснациональных корпораций, которые травят Навальных всевозможных, создают ситуации со Скрипалями без проблем, покупают за 100 тысяч долларов какой-нибудь препарат, травят кого-нибудь, а потом показывают пальцем: «Смотрите, это сделал Кремль», «это сделал Кучма» или еще кто-нибудь», – сказал Мулык.

Он объяснил, что официальный Киев сегодня не может даже контролировать СБУ.

«Если российские спецслужбы под колпаком у государства Россия, у Кремля… в Украине не одна СБУ, в Украине, наверное, десятки СБУ. На каждых областях они курируют разные направления», – сказал офицер в отставке.

«Говорить, что, смотрите, как это так, украинцы все запланировали, все хотели сделать. Мне, честно говоря, очень грустно и смешно на это смотреть. Я не верю в глубинную эшелонированную операцию, спланированную и зарегистрированную, реализованную нашими. Не потому, что все дураки, а потому что у нас нет рычагов за рубежом, вообще их нет. Ни в одной стране мира у Украины нет возможностей, вообще никаких, разведка провалена в ноль, полностью. Нет никаких конспиративных явочных, даже явочного пункта ни у кого нет, я уже не говорю про агентуру серьезную. Нет ничего, возможностей оперативных нет», – заявил Мулык.