27.08.2021 13:18 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские наемники, воевавшие на Донбассе, с наступлением там относительного перемирия, отправляются работать в страны третьего мира, где идет война. В том числе, они охраняют и российские коммерческие объекты в этих странах, не стесняясь получать зарплату в рублях.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил подполковник СБУ в запасе Владимир Мулык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«У нас в стране война, у нас море специалистов невостребованных. Потому что когда мирные соглашения, «Минск», придавил очень серьезно войну, остановив на рубежах, и очень много наших спецов оказались без работы. Потому туда хлынула серьезная волна спецов. Десятками точно, а я думаю, еще сотнями. Еще в бытность мою работы в «конторе», наши спецы, «Альфа» и другие в отпусках могли себе позволить ездить в какую-нибудь Сьерра-Леоне или куда-то еще, где велись боевые действия.

Они там, конечно, как русские, техники новой не испытывали, потому что новой техники у нас не было, но знакомиться с образцами чужой иностранной техники или обкатывать американскую или английскую, как они любят делать третьими руками – их специалисты сидят, а операторы на месте не роботы, а люди вот такие. Ну и просто бойцы для охраны каких-то объектов», – сказал Мулык.

«Мы видео видели, где на украинском языке разговаривали они все. Я бы не стал утверждать, что это специально украинское ЧВК было послано туда – нет. Эти люди сейчас наемники, вольные стрелки, они могут работать за любые деньги, лишь бы это были ценности европейские или американские, то есть евро или доллары. В том числе и рубли. Я абсолютно не удивлюсь, если эти ребята приехали на вахту, работать на охране какого-нибудь русского серьезного проекта. То есть вообще без проблем, а российские проекты там планируются и будут, потому что горная страна», – отметил экс-офицер СБУ.

«А зная, что только за последний год запустила Россия очень мощные и красивые гидроэлектростанции и лучше в мире, чем русские атомных и гидрообъектов никто не строит, то в Афганистане я не удивлюсь, если уже сейчас будут заказы на строительство этих же ГЭС и маломощных электростанций. То есть наши ребята там реально есть», – заявил Мулык.