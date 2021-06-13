Офицер СБУ рассказал, как власти Украины готовят террористов

13.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украина стала точкой сбора для нацистов со всего мира, которые получают здесь обучение, экипировку и работу – совершение диверсий и терактов, направленных против России.

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил экс-офицер антитеррористического центра СБУ перешедший на сторону России Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Существует определённая прослойка лиц с откровенно нацистскими убеждениями, которые избрали Украину своим полигоном для подготовки. Я конкретно говорю про полк «Азов». В полку «Азов», я видел достаточно много иностранных граждан, которые там проходили службу, подготовку, все они отличались откровенно националистическими и даже нацистскими взглядами. Иными словами, это международное ультраправое движение. Для них Украина – Мекка, они приезжают со всего мира, на базу подготовки полка «Азов», тренируются и принимают участие в боевых действиях, нарабатывают боевой опыт. Полк «Азов» Национальной гвардии Украины занимается подготовкой лиц, которые, возвращаясь к себе на родину, могут стать точкой аккумуляции протестных движений или вооружённого сопротивления», – сказал Прозоров.

Экс-офицер СБУ отметил, что этих боевиков специально готовят и отправляют в Россию – для проведения терактов и диверсий.

«Когда я работал в СБУ, мне приходилось слышать от представителей «Правого сектора», что они готовят своих сторонников для работы на территории России. Дело в том, что физиологически вы не отличите жителя Киева от жителя Екатеринбурга, разве что по говору, а жителя Одессы и жителя Ростова практически невозможно отличить. Фактически, «Правый сектор» рассматривал такие варианты. Этим занимается и Министерство обороны Украины, Главное управление разведки, этим же занимаются Силы специальных операций, которые готовят боевые группы, делая упор на людей, которые хорошо говорят по-русски и могут сойти за своих в регионах России», – заключил Прозоров.