13.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Криминал, нацизм, Россия, терроризм, Украина
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Офицер СБУ рассказал, как власти Украины готовят террористов

Новости УкраиныУкраина стала точкой сбора для нацистов со всего мира, которые получают здесь обучение, экипировку...

Украина стала точкой сбора для нацистов со всего мира, которые получают здесь обучение, экипировку и работу – совершение диверсий и терактов, направленных против России.

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил экс-офицер антитеррористического центра СБУ перешедший на сторону России Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Существует определённая прослойка лиц с откровенно нацистскими убеждениями, которые избрали Украину своим полигоном для подготовки. Я конкретно говорю про полк «Азов». В полку «Азов», я видел достаточно много иностранных граждан, которые там проходили службу, подготовку, все они отличались откровенно националистическими и даже нацистскими взглядами.

Иными словами, это международное ультраправое движение. Для них Украина – Мекка, они приезжают со всего мира, на базу подготовки полка «Азов», тренируются и принимают участие в боевых действиях, нарабатывают боевой опыт. Полк «Азов» Национальной гвардии Украины занимается подготовкой лиц, которые, возвращаясь к себе на родину, могут стать точкой аккумуляции протестных движений или вооружённого сопротивления», – сказал Прозоров.

Экс-офицер СБУ отметил, что этих боевиков специально готовят и отправляют в Россию – для проведения терактов и диверсий.

«Когда я работал в СБУ, мне приходилось слышать от представителей «Правого сектора», что они готовят своих сторонников для работы на территории России. Дело в том, что физиологически вы не отличите жителя Киева от жителя Екатеринбурга, разве что по говору, а жителя Одессы и жителя Ростова практически невозможно отличить.

Фактически, «Правый сектор» рассматривал такие варианты. Этим занимается и Министерство обороны Украины, Главное управление разведки, этим же занимаются Силы специальных операций, которые готовят боевые группы, делая упор на людей, которые хорошо говорят по-русски и могут сойти за своих в регионах России», – заключил Прозоров.


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