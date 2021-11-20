Офицер СБУ рассказал о захвате пророссийских пабликов в Сети

Максим Карпенко. Просмотров: 20.11.202112:10 (Мск), Киев,

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Новости Украины





СБУ устраивает информационные операции, перехватывая права управления пророссийскими группами в соцсетях и провоцирует их участников на провокации. Впоследствии украинские силовики задерживают этих участников, обвиняя их в провокации и выполняя показатели.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, перешедший на сторону России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Интернет – это соцсети, просто новостные каналы, группы какие-то тематические. Очень сильно СБУ продвинулась в этом с 14-го года, перехватывая права админов в каких-то группах, особенно пророссийской, продонецкой, пролуганской направленности, и потом постепенно используя участников этой группы или для осуществления провокаций, – даже вплоть до того, что были такие случаи, когда с людьми устанавливали контакт под видом админа этой группы, пророссийской, человека сподвигали на какое-то деяние, и его на месте брали с поличным и зарабатывали результат такой «за шпионаж», «за попытку диверсий», – заявил Прозоров.