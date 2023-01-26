Офицер спецслужб: НАТО поставит Украине и самолёты, и подводные лодки

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Российским СМИ пора перестать пытаться найти сигналы о том, что Запад вот-вот перестанет снабжать Украину оружием из-за якобы имеющихся противоречий. Напротив, НАТО готово поставить Киеву не только танки, но и самолеты с подводными лодками.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса», экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинчук.

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«Мы должны избавить себя от рассуждений, кто и что Украине будет поставлять. Мы должны исходить из простого, тяжелого для нас тезиса, что они будут поставлять все: танки, самолеты, дальнобойные ракеты, корабли, подводные лодки и, возможно, элементы тактического ядерного оружия. Делается это потому, что они спланировали эту кампанию в долгую. Ну, раз уж мы сами говорим, что воюем с НАТО, то нужно исходить из того, что все, что есть у нас, будет воевать против нас. С другой стороны, если мы вспомним и нашу, и советскую военную концепцию, то мы и рассматривали в военном плане войну с НАТО. Да, там присутствовала ядерная компонента, но далеко не только она. Поэтому нужно понимать, что эти игры разума, чтобы занять медийную площадку рассуждениями на тему того, поставляют или нет, – все поставляют», – заявил Пинчук.

По его мнению, та заминка, которая была связана с публичными дебатами США и Германии вокруг поставок танков, на самом деле является следствием внутренней борьбы западных военно-промышленных корпораций:

«На самом деле, нужно перестать ориентироваться на западную риторику, потому что она имеет свою внутреннюю логику. Простой пример – эта перебранка о том, кто первым будет поставлять танки – немцы или американцы. Мы увлеклись повторением их рассуждений, не понимая, что это всего лишь спор между военно-промышленными комплексами США и Германии, с учетом того, что у Германии франшиза внутри Европы на поставку танков. Если Германия поставляет танки Украине, то возникает резкая потребность восполнить тот дефицит, который Германия одномоментно восстановить не может. Тогда США просто занимают эту большую и финансово емкую нишу внутри НАТО».