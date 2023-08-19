Несмотря на усилия украинских полицаев и неонацистской пропаганды, из Украины мужчины призывного возраста бегут десятками тысяч.

Об этом в эфире своего блога заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По украинским новостям объявили, что пытались покинуть Украину почти пять бригад мужчин призывного возраста. Это двадцать тысяч человек, с поддельными документами.

Эти люди в начале войны шли добровольцами, военкоматы не могли их всех принять. А сегодня эти люди, пробыв на Украине во время войны полтора года, вдруг решили уходить, не хотят идти на войну.

Но почему? Наверное, они понимают, что оружия нет. Нам говорят: «Иди в наступление», а опытные генералы говорят, что нечем идти в наступление. Они не хотят просто так погибать», – сказал Табах.