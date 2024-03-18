Офицер теробороны ВСУ обещает разбомбить сухопутный Ж/Д-коридор в Крым

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Строящаяся железнодорожная ветка из Ростовской области в Крым через ДНР и Запорожскую область должна стать для ВСУ следующей целью после Крымского моста.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Киеврады от фракции «Голос», офицер взвода ТРО ВСУ Киева Вадим Васильчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если нам удастся уничтожить Крымский мост, или когда нам удастся уничтожить Крымский мост, сам Крым окажется в достаточно изоляционной истории. Хотя сейчас на юге активно строится колея врагом, я думаю, что наши артиллерийские средства при надлежащей помощи наших партнёров позволят также не дать достаточно логистических маршрутов», – сказал депутат.

Он добавил, что портить жизнь крымчанам является политической задачей для Украины.

«Поэтому Крым является такой точкой для русских, кроме военного значения, очень политической. Это была первая территория, которую они захватили, это был первый шаг Путина. И если там будет большей проблематика или потери, я думаю, это очень сильно отобразится на самой России», – вещал Васильчук.